Verkehrsunfälle im Kreis Ludwigsburg 72-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn

Von red 24. Januar 2017 - 09:23 Uhr

Gleich zu Beginn der neuen Woche gab es zwei Unfälle im Kreis Ludwigsburg.

Ludwigsburg - Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, wurde ein BMW-Fahrer am Montagabend in der Stuttgarter Straße in Biethigheim-Bissingen in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem drei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet kam der 20 Jahre alte Fahrer aus Richtung Geisinger Straße und bog nach rechts in die Stuttgarter Straße ein. Dabei geriet er zunächst vom rechten auf den linken Fahrstreifen, kam dann nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 3 700 Euro. Neben dem Fahrer erlitten auch die 18 und 24 Jahre alten Insassen Verletzungen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Auch in Pleidelsheim gab es gleich zu Beginn der Woche einen Unfall, der am Montag zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von 28 000 Euro forderte. Laut der Polizei war ein 80-Jähriger auf der Landesstraße 1129 in einem Opel nach Pleidelsheim unterwegs. Mutmaßlich wegen gesundheitlicher Probleme geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einer entgegenkommenden 72-Jährigen zusammen, die am Steuer eines VW saß. Obwohl beide Autofahrer noch versuchten auszuweichen, konnten sie den Unfall nicht mehr vermeiden. Der 80-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.