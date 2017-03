Verkehrssicherheit am Ludwigsburger Schulcampus Teil der Alleenstraße ist nun eine autofreie Radlerstrecke

Von jui 12. März 2017 - 15:00 Uhr

Kein Platz mehr für Autos: Am Ludwigsburger Synagogenplatz stehen neuen Sperren.Foto:

Seit wenigen Tagen versperren Metallpoller den Weg: Ein Teil der Ludwigsburger Alleenstraße ist jetzt Radlern und Fußgänger vorbehalten. Ob das so bleibt, ist aber unklar.

Eigentlich hätten die Autofahrer schon früher das Nachsehen gehabt, doch seit wenigen Tagen ist die Alleenstraße nun tatsächlich auf einem längeren Teilstück Kfz-frei. In den Faschingsferien haben Arbeiter mehrere Metallpoller in den Boden geschraubt, sodass motorisierte Zeitgenossen nicht mehr aus der Solitudestraße rechts abbiegen und am Synagogenplatz geradeaus steuern können. Die Strecke entlang des Schulcampus ist stattdessen Radlern, Fußgängern und vor allem Schülern vorbehalten. Eigentlich hätte die Testphase, die bis zu den Sommerferien dauert, schon im Januar beginnen sollen. Im Rathaus erklärt man die Verzögerungen mit der kalten Witterung seit dem Jahreswechsel: Die neuen Fahrbahn- und Parkplatzmarkierungen würden bei Frost nur schlecht haften. Neu sind auch einige wenige Parkbuchten für Eltern, die ihre Kinder möglichst nahe an die Schule fahren wollen.