Verkehrschaos auf der A8 Das war der Grund für den kilometerlangen Stau

Von ps 25. September 2017 - 12:24 Uhr

Am Montagmorgen staut es sich auf der A8 in Richtung Karlsruhe. Foto: dpa (Symbolbild)

Am Montagmorgen kommt es auf der A8 in Richtung Karlsruhe zu einem kilometerlangen Stau. Zwischen der Rastanlage Denkendorf und Stuttgart-Plieningen wird die Fahrbahn erneuert. Aber das war nicht der einzige Grund für das Verkehrschaos auf den Fildern.

Stuttgart - Am Montagmorgen ist es auf der A8 in Richtung Karlsruhe zu einem kilometerlangen Stau gekommen. Der Verkehr staute sich von Kirchheim/Teck bis zur Rastanlage Denkendorf. Viele Autofahrer standen auf dem Weg zur Arbeit nach Stuttgart im Stau.

Mehr zum Thema

Grund hierfür war eine Baustelle auf der A8, die bereits seit Mittwoch besteht. „Zwischen der Rastanlage Denkendorf und Stuttgart-Plieningen wird die Fahrbahn erneuert“, teilte Matthias Kreuzinger, Pressereferent des Regierungspräsidiums Stuttgart, am Montag mit. Alle drei Spuren können während der Bauarbeiten weiter befahren werden. Eine der drei Spuren wird auf die linke Seite gelenkt.

Klicken Sie hier für mehr Infos zur aktuellen Verkehrslage in Stuttgart und der Region.

Zwei Spuren komplett gesperrt

Matthias Kreuzinger hat eine Erklärung für das heftige Verkehrschaos am Montagmorgen. „Wir haben eine Firma beauftragt, die in der Nacht Verkehrssicherungsmaßnahmen an dem betroffenen Streckenabschnitt der A8 vornehmen sollte. Dabei handelt es sich um Betonschutzwände, die aufgestellt werden müssen“, berichtet er. Die Firma habe den Auftrag gehabt bis 5 Uhr ihre Arbeiten abgeschlossen zu haben und die Straße wieder freizugeben. Vermutlich weil die Firma mit zu wenig Personal vor Ort war, waren wegen der Sicherungsmaßnahmen bis 7.30 Uhr zwei Spuren voll gesperrt. „Wir nehmen das sehr Ernst und führen mit der Firma Gespräche“, sagt Kreuzinger.

Bis zum 9. Oktober kann es zu weiteren Behinderungen auf der A8 kommen. Dann sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und der Verkehr wieder normal fließen.