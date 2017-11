Verkehr in Stuttgart Ungewöhnlich viele Unfälle am Freitag

Von Christine Bilger 27. November 2017 - 14:50 Uhr

Ungewöhnlich viele Unfälle sind am Freitag in Stuttgart geschehen. (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de

Die Polizei hat am Freitag bei Schmuddelwetter eine ungewöhnlich hohe Zahl von Unfällen aufnehmen müssen. Die Ursachen sind rätselhaft.

Stuttgart - Die Stuttgarter Polizei hat am Freitag eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Unfällen registriert: Sie musste zu 130 Unfällen ausrücken. Zum Vergleich: Im langjährigen Durchschnitt hat die Polizei den Wert von rund 70 Verkehrsunfällen pro Tag in Stuttgart ermittelt. In den meisten Fällen ging es glimpflich zu und es entstanden nur Sachschäden. In einem Fall wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Am Samstag fiel der Wert dann wieder auf 49 Unfälle, das ist deutlich unter dem Durchschnittswert.

Viele Erklärungen sind möglich – den einen Grund gibt es nicht

„Solche Tage haben wir immer mal wieder“, sagt der Polizeisprecher Stephan Widmann. Die Polizei hat keine Erklärung, „vermutlich kommen mehrere Faktoren zusammen“, fügt Widmann hinzu. Am Freitag könnte das schlechte Wetter ein Grund gewesen sein, es war regnerisch, grau und trist. Zudem sei in der Stadt aufgrund der Rabattaktion „Black Friday“, an der sich zahlreiche Händler beteiligten, viel los gewesen.

Doch nicht immer ist das Wetter eine Erklärung. So hatte die Polizei zum Beispiel im April 2014 eine ähnliche Meldung veröffentlich, als binnen 24 Stunden 101 Unfälle geschehen waren, auch ein klarer Ausreißer nach oben gegenüber dem Durchschnittswert. Damals war das Wetter jedoch gut gewesen.

Ein Motorradfahrer erlitt am Freitag gegen 21.45 Uhr schwere Verletzungen, als er gegen ein an der Panoramastraße in Stuttgart-Nord abgestelltes Auto fuhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 700 Euro. Der 53-jährige Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.