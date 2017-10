Verkehr in Stuttgart-Plieningen Straßen wegen Stuttgart 21 gesperrt

Von Cedric Rehman 27. Oktober 2017 - 14:55 Uhr

Die äußere Neuhauser Straße ist die Verbindungsroute zwischen Plieningen und Ostfildern. Bis zum Donnerstag, 2. November, geht auf dieser Strecke allerdings nichts. Foto:

Die Neuhauser Straße und die Bernhauser Straße in Stuttgart-Plieningen sind für jeweils fünf Tage gesperrt. Grund sind Bauarbeiten für Stuttgart 21. Wir erklären, wie man stattdessen fahren kann.

Plieningen - Sozialverträglich findet die Birkacher und Plieninger Bezirkschefin Andrea Lindel die Terminierung der Straßensperrungen, die ihrem Bezirk bevorstehen. „Was muss, das muss eben“, sagt sie.

Die Bahn nennt als Grund für die jeweils fünf Tage dauernden Straßensperrungen in Plieningen die Verlegung einer Gasleitung, die der im Zuge von Stuttgart 21 geplanten Bahnstrecke zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen in Leinfelden-Echterdingen im Weg ist. Der Betreiber der Gasleitung, die Netze BW, wird die Verlegung vornehmen. Laut einem Sprecher des Projekts Stuttgart 21 handelt es sich um keinen ungewöhnlichen Vorgang. Nicht nur wegen Stuttgart 21, sonder generell wegen Bauarbeiten würden ständig solche Leitungen verlegt. „Das ist alles Routine“, sagt er. Die Bezirksvorsteherin erinnert daran, dass die Neuhauser Straße als Verbindung zwischen Plieningen und Filderstadt in einer Zeit ausfällt, in der mutmaßlich weniger Autofahrer betroffen sein werden, als dies üblich der Fall wäre. „Es kommen ja die beiden Feiertage in Folge, und dann sind auch noch Herbstferien. Da ist davon auszugehen, dass viele die Woche nutzen werden, um noch einmal wegzufahren“, vermutet die Bezirkschefin.

Viele Arbeitnehmer nehmen frei

Die Sperrung der Neuhauser Straße dauert von Sonntag, 29. Oktober, 21 Uhr, bis Donnerstag, 2. November, 20 Uhr, an. Der Montag gilt als klassischer Brückentag zwischen Wochenende und Feiertag, an dem erfahrungsgemäß viele Arbeitnehmer freinehmen. Für die betroffene Strecke ist in beiden Richtungen eine Umleitung vorgesehen. Aus östlicher Richtung erfolgt sie über die K 1269 nach Scharnhausen und von dort über die Plieninger und Scharnhauser Straße und dann die Dreifelder Straße zur Mittleren Filderstraße in Plieningen. In umgekehrter Richtung erfolgt die Route über die gleiche Strecke.

Von Freitag, 10. November, 20 Uhr an bis Dienstag, 14. November, 5 Uhr, geht dann nichts mehr auf der Bernhauser Straße zwischen den Entenäckern und der L 1192. Bezirksvorsteherin Lindel erwartet von der Sperrung der Bernhauser Straße weniger Auswirkungen für den Autoverkehr als vom zeitlich vorausgehenden Ausfall der Neuhauser Straße. „Ich glaube, dass das weniger problematisch ist. Da kann man doch leicht auf die Neuhauser Straße ausweichen“, meint Lindel.

Tatsächlich führt die von der Bahn angegebene Umleitung die Autofahrer über die Neuhauser Straße und die Mittlere Filderstraße in östlicher Richtung aus Plieningen hinaus. Umgekehrt sieht die Umleitung einen Weg nach Plieningen von Westen her über die Echterdinger Straße vor. Die Umleitung ist genau wie die Alternativroute zur knapp eine Woche vorher gesperrten Neuhauser Straße ausgeschildert.

Bezirkschefin wirbt um Verständnis

Dass die Bernhauser Straße am Montag, 13. November, und Dienstag, 14. November, an zwei Werktagen ausfällt, findet die Bezirksvorsteherin Lindel auch in Hinblick auf die an der Verlegung der Gasleitung beteiligten Bauarbeiter in Ordnung. „Die Leute müssen auch bedenken, dass das auch Menschen sind, die Familie haben. Die sind froh sind, wenn sie nicht jedes Wochenende arbeiten müssen“, meint die Bezirksvorsteherin.