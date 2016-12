Verkehr in Stuttgart Der Feinstaubalarm endet am Samstag

09. Dezember 2016

In Stuttgart wird Feinstaubalarm ausgerufen, wenn die Gefahr besteht, dass die Grenzwerte überschritten werden könnten.Foto: dpa

Seit bald einer Woche herrscht in Stuttgart Feinstaubalarm. Zum Wochenende hin kündigt sich allerdings ein Wetterumschwung an.

Stuttgart - Stuttgarts Autofahrer können aufatmen: der Feinstaubalarm endet am Samstag, 10. Dezember, um 24 Uhr. Ausgerufen hatte die Stadt Stuttgart den Alarm am vergangenen Wochenende.

Grund für die Aufhebung des Feinstaubalarms ist die aktuelle Wettervorhersage. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Sonntag und Montag einen deutlich verbesserten Austausch der Luftmassen über Stuttgart. Dadurch würden an diesen Tagen die Kriterien, die für einen Feinstaubalarm notwendig sind, nicht erfüllt.

Wetterumschwung deutet sich an

Der Leiter der DWD-Niederlassung Stuttgart, Uwe Schickedanz, sagt: „Eine Kaltfront sorgt ab Sonntag mit etwas Regen, kräftigem Wind und labiler Schichtung für guten Luftaustausch. Auch der Montag bietet noch brauchbare Austauschbedingungen. Ab Dienstag sorgt allerdings ein neues Hoch für die nächste Phase mit voraussichtlich stark eingeschränktem Luftaustausch.“

Das Ende der aktuellen Woche war von hohen Feinstaub-Werten geprägt. Diese resultierten aus einer Inversionswetterlage, bei der die Temperaturen in tiefen Lagen niedriger seien als in höheren Gegenden, so Schickedanz. „Dadurch werden alle Schadstoffe in den untersten 300 Metern über Grund festgehalten.“

Dieser Zustand des schlechten Luftaustauschs halte noch bis einschließlich Samstag an, wodurch die Konzentration von Feinstaub und Stickstoffdioxid in Stuttgart stark ansteigen könnte. Bis dahin bestehe die Gefahr von Überschreitungen der Grenzwerte.