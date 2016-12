Verkehr in Stuttgart 350. Montagsdemo und VfB-Spiel fallen zusammen

Von brb 12. Dezember 2016 - 16:33 Uhr

Vor dem Hauptbahnhof Stuttgart findet am Montagabend die 350. Montagsdemo statt.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die 350. Ausgabe der Montagsdemo in Stuttgart und das Heimspiel des VfB Stuttgart am Montagabend könnten Verkehrschaos bedeuten. Die Polizei hat im Vorfeld ihre Einschätzung abgegeben.

Stuttgart - Am Montagabend finden in Stuttgart sowohl die 350. Ausgabe der Montagsdemo und das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Hannover 96 statt.

In der Landeshauptstadt könnte das abendliches Verkehrschaos bedeuten. Die Polizei rechnet jedenfalls damit, dass zur 350. Demonstration gegen Stuttgart 21 mehr Menschen kommen als zu anderen Terminen. Die Schillerstraße muss dafür ab 18 Uhr teilweise gesperrt werden. Anders als bei anderen Montagsdemos wird es keinen Demozug geben. „Es ist eine stationäre Kundgebung“, so ein Polizeisprecher. Die Teilnehmer bleiben vor dem Hauptbahnhof.

Mit Behinderungen im Feierabendverkehr ist aufgrund der Sperrung jedenfalls zu rechnen. „Wir empfehlen den Bürgern, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen“, heißt es von der Polizei.

S-Bahn-Angebot in der Nacht eingeschränkt

Die wiederum könnten in den Feierabendstunden noch voller sein als normalerweise – immerhin spielt um 20.15 Uhr der VfB zu Hause gegen Hannover 96. In den S- und Stadtbahnen zum Neckarpark ist dementsprechend mit vielen Fußball-Fans zu rechnen.

Aufgepasst: Wer nach dem Spiel die S-Bahnen auf der Strecke Richtung Stuttgart-Vaihingen nutzen will, muss sich auf Beeinrächtigungen einstellen. Die Kapazität zwischen dem Hauptbahnhof und dem Halt Stuttgart-Vaihingen wird in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 23 und 4.30 Uhr eingeschränkt sein. Während dieser Zeit wird lediglich ein reduziertes Fahrplanangebot im S-Bahntunnel gefahren, heißt es von der Deutschen Bahn. Zudem würden in diesem Zeitraum die Fahrzeiten einzelner Linien angepasst, sodass Anschlüsse gegebenenfalls nicht erreicht werden. Der Grund sind Instandhaltungsarbeiten an Gleisen und Technik. Mehr Informationen finden Sie hier.