Stuttgart Flixbus steuert neue Ziele an

Von Konstantin Schwarz 01. Juni 2017 - 12:13 Uhr

Am Flughafen ist ein neuer, großer Haltepunkt für Fernbusse entstanden.Foto: Lichtgut/Michael Latz

Von Stuttgart und Kornwestheim können ab Juni deutlich mehr Ziele mit dem Fernbus erreicht werden. Der Anbieter Flixbus baut sein Programm aus.

Stuttgart - Der Bahn-Konkurrent Flixbus hat sein Tourenangebot von Stuttgart (Fernbusbahnhof am Flughafen) und Kornwestheim aus ab Juni erweitert und 16 neue Ziele ins Programm genommen. Die Benelux-Ziele werden über Nacht angefahren. Abfahrt nach Luxemburg (Bahnhof) ist jeden Abend um 22.45 Uhr am Flughafen Stuttgart. Die Fahrt dauert rund fünfeinhalb Stunden. Auch Brüssel, Antwerpen, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam (Flughafen), Eindhoven und Heerlen können im Schlaf erreicht werden.

Umsteigefrei sind nun auch Schaffhausen, Winterthur, Luzern, Bellinzona und Lugano in der Schweiz und Como in Italien erreichbar. Das Unternehmen Flixbus (www.flixbus.de) will in diesem Jahr rund 40 Millionen Menschen befördern, das wären zehn Millionen mehr als 2016. Der Münchener Fernbusanbieter kritisiert den Standort des Omnibusbahnhofes am Stuttgarter Flughafen. Er liege zu weit von der Stadt entfernt, die Anreise sei mit erheblichem Zeitaufwand verbunden. Stuttgart solle sein Potenzial mit einer Haltestelle im Zentrum ausschöpfen.