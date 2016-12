Verkaufsoffene Sonntage in Stuttgart Verständnis für die Nöte der Händler

Von Martin Haar 13. Dezember 2016 - 10:52 Uhr

Bisher gibt es 33 verkaufsoffene Sonntage im Stuttgarter Stadtgebiet.Foto: dpa

Die Gewerkschaft grenzt sich von der „Allianz für den freien Sonntag“ ab – und erzielt mit der Stadt Stuttgart einen Kompromiss.

Stuttgart - Beim Thema verkaufsoffener Sonntag ist die Gemengelage in Stuttgart insgesamt komplizierter als anderswo. Die Gewerkschafter in der Landeshauptstadt scheinen das Thema pragmatischer anzugehen als die „Allianz für den freien Sonntag“, in der auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi neben den Kirchen gegen den offenen Sonntag mobil macht.

Als die Allianz zuletzt den Frontalangriff auf alle verkaufsoffenen Sonntage in den Stuttgarter Stadtbezirken ausgerufen hatte, stellte Christina Frank, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi in Stuttgart, klar: „Dieser Vorstoß kam nicht von uns.“ Er kam von der kirchlichen Allianz-Vertreterin Astrid Deuschle. Deren Credo lautet: „Seit Jahren vollzieht sich eine schleichende Aushöhlung des Sonn- und Feiertagsschutzes. Dieser Entwicklung zur Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft stellen wir uns entgegen.“

Konkret zog Deuschle gegen die jährlich bislang 33 verkaufsoffenen Sonntage im Stadtgebiet zu Felde. Ausgangspunkt ist für sie die gesetzliche Regelung, dass pro Jahr grundsätzlich nur drei offene Sonntage pro Kommune möglich sind. ­So steht es im baden-württembergischen ­Ladenöffnungsgesetz. Damit wären in ganz Stuttgart noch maximal drei statt der bisher 33 verkaufsoffenen Sonntage möglich gewesen.

Stadtdekan kennt die Nöte des Einzelhandels

Dabei gibt es selbst in Stuttgarter Kirchenkreisen Verständnis für die Sorgen und Nöte der stationären Händler, deren Umsätze stetig schrumpfen, während die der Online-Händler steigen. Der Stuttgarter Stadtdekan Sören Schwesig äußerte sich in der Diskussion um den verkaufsoffenen Sonntag am 2. Oktober entsprechend. Der Sonntag vor dem Tag der Deutschen Einheit sollte nach dem Willen der Stuttgarter Citymanagerin Bettina Fuchs der erste offene Sonntag in der Innenstadt nach zehn Jahren werden. Es blieb bekanntlich bei der Planung. Ausgerechnet die Verdi-Gewerkschaftssekretärin Christina Frank machte den Händlern einen Strich durch die Rechnung. Sie habe, so versichert Frank, dabei nur im Sinne der Beschäftigten gewirkt. Die Betriebsräte von Kaufhof, Breuninger, Zara, H&M und von vielen anderen Arbeitgebern in der City hatten unisono geklagt: „Wir sind doch schon am Anschlag. Und an diesem 2. Oktober hatten wir die Chance, im Verbund mit dem Tag der Deutschen Einheit, wieder einmal zwei Tage am Stück durchzuatmen.“ Frank sagt: „Wir haben vor allem für unsere Mitglieder gekämpft.“

Doch es ist, als verfluche Christina Frank nun selbst die Geister, die sie mit ihrem Einsatz gegen den geplanten verkaufsoffenen Sonntag in der Stuttgarter City rief. Zuletzt hat sie sich zweimal mit der Citymanagerin Fuchs zum Austausch getroffen. Vor wenigen Wochen hat sie Fuchs sogar eingeladen, den Betriebsräten des Stuttgarter Einzelhandels ihre Position zu erklären. Die Symbolhaftigkeit ist nicht zu übersehen. In Stuttgart ist Verdi offensichtlich keineswegs nur auf Konfrontation aus. Abzulesen ist das im Übrigen auch an dem Kompromiss, der nun mit der Stadt erzielt wurde: 2017 finden von 29 ­beantragten Sonntagsöffnungen 25 im Stadtgebiet statt. Bei den abgelehnten Sonntagen sind sogar noch Nachbesserungen möglich.