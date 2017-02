Verhinderter Unfall auf der A9 Tesla-Held bedankt sich auf Facebook

Von red 21. Februar 2017 - 15:44 Uhr

Der Tesla-Held von der Autobahn 9 bei München: Manfred Kick aus Garching bedankt sich für die weltweit positive Resonanz auf seine Rettungsaktion eines bewusstlosen Autofahrers mithilfe eines Manövers.Foto: dpa

Mit seinem Tesla rettete er in einem waghalsigen Manöver einem bewusstlosen Autofahrer auf der Autobahn 9 bei München das Leben. Die Rettungsaktion geht um die Welt. Nun bedankt sich Manfred Kick für die positive Resonanz mit einem emotionalen Posting.

Stuttgart - Erst stoppte er bei München mit seinem Tesla-Auto in einem waghalsigen Manöver einen Wagen, dessen Fahrer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr unter Kontrolle hatte, dann wurde er in den sozialen Medien für seine Tat gefeiert und schließlich meldete sich Tesla-Chef Elon Musk bei ihm – mit dem Vorschlag, sein Auto kostenlos zu reparieren: Manfred Kick (41 Jahre) wird seine Fahrt auf der Autobahn 9 bei München sicherlich nie mehr vergessen.

Ihm fiel Mitte Februar ein VW Passat auf, der auf der linken Spur langsam unterwegs war. Manfred Kick überholte den Wagen und sah, dass der Fahrer bewusstlos war. Kurzerhand setzte er sich vor das Auto und ließ es bei sich auffahren, um es langsam auszubremsen. Mit der Aktion stoppte er erfolgreich den Wagen und sorgte mit dem waghalsigen Manöver dafür, dass es zu keinem Unglück auf der Autobahn kommen konnte. Sein Wagen erlitt dabei einige Blessuren.

Mit der Rettungsaktion wurde Kick so bekannt, dass auch internationale Medien von dem spektakulären Manöver berichteten. Elon Musk, Gründer des Unternehmens Tesla, erfuhr dadurch von der Rettung und schrieb Kick auf Twitter eine Nachricht – in dieser versprach Musk Kick eine Reparatur der Schäden an seinem Tesla-Auto.

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ— Elon Musk (@elonmusk) 15. Februar 2017

Nun meldet sich Kick mit ein paar Tagen Abstand zum Geschehen auf seinem Facebook-Profil zu Wort und bedankt sich für die vielen positiven Rückmeldungen: „Für mich war es das Selbstverständlichste von der Welt, so augenblicklich zu handeln“, schreibt er in dem Posting. Und weiter: „Die große Resonanz hier und in den Medien möchte ich zum Anlass nehmen Euch allen Mut zu machen und in einer solchen Situation ebenfalls das richtige zu tun und Euch zu trauen.“