Verhandlung am Amtsgericht Ludwigsburg Plötzlich sind vier Fahrzeuge weg

Von Klaus Wagner 30. Mai 2017 - 19:53 Uhr

Am Amtsgericht Ludwigsburg ist ein 80-Jähriger freigesprochen worden.Foto: dpa

Ein 80-Jähriger ist vom Betrugsvorwurf freigesprochen worden. Der Autohändler aus dem Strohgäu war angeklagt, Wagen von Kunden weit unter Wert verkauft zu haben. Deren Schaden: 35 000 Euro.

Ludwigsburg - Im Zweifel für den Angeklagten: Dieser Grundsatz des deutschen Strafrechts hat beim Urteil des Ludwigsburger Schöffengerichts am Dienstag eine große Rolle gespielt. „Wir können zwar spekulieren, was gewesen ist“, sagte der Vorsitzende Richter Karl-Friedrich Engelbrecht, „der Sachverhalt ist aber nicht aufzuklären.“ Es gebe zu wenige Anhaltspunkte, so die zentralen Sätze seiner Urteilsbegründung, die Zeugen hätten wenig sagen können – und der Kammer seien Zweifel geblieben. Deshalb der Freispruch.

Mehr zum Thema

Angeklagt wegen Unterschlagung war ein heute 80 Jahre alter Mann, der in einer Strohgäu-Kommune wohnt und viele Jahre lang in der Nähe von Ludwigsburg einen Autohandel betrieb. Er soll laut Staatsanwaltschaft im November 2014 vier Fahrzeuge weit unter Wert an einen nicht näher bekannten Händler weiterverkauft haben. Die Wagen der Mittel- und Oberklasse waren dem Angeklagten von ihren Besitzern in Kommission überlassen worden; in den Vermittlungsverträgen war der Marktwert fixiert. Als die Besitzer vom Verkauf erfuhren, waren die Autos bereits abtransportiert worden – bei Dunkelheit, am späten Nachmittag eines Novembertages. Der Angeklagte als Betriebsinhaber sei für sie nie erreichbar gewesen, schilderten Zeugen, dessen Frau habe sie hingehalten.

Die Autobesitzer sind die Dummen

Die Fahrzeuge blieben verschwunden, zwei Besitzer berichteten in der Verhandlung von Anzeigen bei der Polizei. Ihnen waren Schäden von vielen Tausend Euro entstanden. Ein Auto soll noch 12 000 bis 14 000 Euro wert gewesen – und vom Angeklagten für 2500 Euro verkauft worden sein, wovon 950 Euro Provision abgingen. Der Besitzer klagte auf Schadenersatz und bekam Geld zugesprochen. Der Angeklagte erhielt einen Strafbefehl über 500 Euro. Dieses Urteil ist nach wie vor rechtsgültig, auch wenn der Angeklagte wegen seiner geringen Rente von wenigen Hundert Euro nichts abzahlen kann. Über einen Erlass gnadenhalber ist noch nicht entschieden.

Doch das war nur ein Nebenaspekt in der dreieinhalbstündigen Verhandlung. Hauptsächlich ging es darum, welche Rolle ein Mann spielte, der bei dem Angeklagten arbeitete, zum Teil tagelang das Geschäft managte, Anrufe von Kunden entgegennahm, für den Inhaber Briefe verschickte und die vier Fahrzeuge zur Vermittlung annahm. Parallel dazu baute er auf demselben großen Gelände seine eigene Firma auf, die er heute noch betreibt. Und er kaufte dem Angeklagten, als dessen Geschäft immer schlechter lief, einen Teil von dessen Ausstattung ab, etwa Bürocontainer und Garagen.

Der Angeklagte kann sich an vieles nicht erinnern

Auch spielten die vielen Krankheiten des Angeklagten, bis hin zu einer beginnenden Demenz, eine umfangreiche Rolle während der Verhandlung. Es ging es vor allem um die mangelnde Erinnerungsfähigkeit des Mannes, der kein gutes Wort für seinen ehemaligen Mitarbeiter fand, der auch als Zeuge auftrat. Die Staatsanwaltschaft warte nun das schriftliche Urteil ab, so ihr Vertreter am Rand der Verhandlung – und entscheide dann, ob auch gegen diesen Mann ermittelt werde.

Wer also hat die vier Autos weit unter Wert verkauft? War es der Angeklagte als Inhaber oder war es der Mitarbeiter? Wollte dieser etwa seinen Chef betrügen? Und wer ist verantwortlich dafür, dass die Besitzer kaum einen Gegenwert für ihre Autos bekamen und hat ihnen Schaden in Höhe von 35 000 Euro zugefügt? Diese Fragen konnten nicht geklärt werden.

Der Staatsanwalt sah dennoch seine Anklage als bewiesen an und beantragte ein Jahr Gefängnis auf Bewährung, der Verteidiger vertrat die gegenteilige Position und beantragte Freispruch. Zu dem es dann kam – eben im Zweifel für den Angeklagten.