Vergewaltigte Frau aus dem Raum Stuttgart Polizei setzt Hundertschaft und Hubschrauber ein

Von red/dpa 06. April 2017 - 11:34 Uhr

Die Bonner Siegaue bei Troisdorf (Nordrhein-Westfalen). Nach der Vergewaltigung einer jungen Camperin hat die Polizei das Gelände systematisch durchkämmt. (Archivfoto)Foto: dpa

Nach der Vergewaltigung einer Camperin aus dem Raum Stuttgart in der Siegaue bei Bonn, hat die Polizei erneut mit einem massiven Aufgebot das Gelände durchkämmt.

Troisdorf/Stuttgart - Nach der Vergewaltigung einer jungen Camperin in Troisdorf bei Bonn wollen Fahnder die Gegend rund um den Tatort am Donnerstag erneut durchkämmen. Die Polizei setzt bei der Suche in der Siegaue am Vormittag Kräfte der Einsatzhundertschaft und einen Hubschrauber ein, wie die Ermittler am Donnerstagmorgen mitteilten.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Wochenende in den Siegauen eine 23-Jährige und ihren Freund aus dem Stuttgarter Raum beim Zelten überfallen und die Frau vergewaltigt haben soll. Zu der Tat gingen zahlreiche Hinweise aus ganz Deutschland bei den Ermittlern ein. Den Angaben zufolge wurde auch DNA-Material des Täters sichergestellt. Die Polizei veröffentlichte zudem ein Phantombild.