Vergewaltigte Frau aus dem Raum Stuttgart DNA-Abgleich erhärtet Tatverdacht

Von red/dpa 09. April 2017 - 12:01 Uhr

Die Polizei hatte akribisch das Gelände durchsucht.Foto: dpa

Der DNA-Abgleich hat den Tatverdacht gegen den 31-jährigen Vergewaltiger erhärtet. Er war rund einen Kilometer vom Tatort festgenommen worden.

Bonn - Nach der Festnahme eines Mannes im Zusammenhang mit der Vergewaltigung einer jungen Camperin in Bonn hat ein DNA-Abgleich den Tatverdacht nach Angaben der Ermittler erhärtet. Der 31-Jährige solle noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn mit. Wissenschaftler des Landeskriminalamtes hätten eine Übereinstimmung der am Tatort gesicherten Spuren mit dem Genmaterial des Verdächtigen festgestellt.

Es handele sich um einen 31-jährigen aus Ghana, der zuvor mit einem Phantombild gesucht worden war. Er habe die Tat bislang nicht eingeräumt. Der Mann war laut Polizei am Samstag rund einen Kilometer vom Tatort entfernt am Beueler Rheinufer festgenommen worden. Der Mann aus dem Raum Siegburg soll am Wochenende zuvor in der Bonner Siegaue ein junges Paar beim Zelten überfallen und die 23-jährige Frau vergewaltigt haben.