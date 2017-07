Verfolgungsjagd in Hemmingen Frau verfolgt Exhibitionisten

Von tim 11. Juli 2017 - 11:49 Uhr

Die Frau hatte ihre elf und 13-jährigen Kinder im Auto. Foto: dpa

Eine Autofahrerin hat einen Mann in Frauenkleidern auf einer Bank entdeckt, der seinen unteren Teil entblößt hatte. Nachdem sie die Polizei gerufen hatte, startete eine Verfolgungsjagd.

Hemmingen - Eine Frau hat am Sonntagabend erfolglos versucht, einen Exhibitionisten zu schnappen. Wie die Polizei berichtet, hatte die 33-Jährige beobachtet, wie der Mann in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) auf einer Parkbank saß – er trug dabei Frauenkleider, hatte den Rock hochgeschoben und sich entblößt. Sie alarmierte die Polizei, woraufhin der Täter die Perücke abzog, Herrenkleidung anzog und in einem silbernen Mercedes mit Pforzheimer Kennzeichen davon fuhr. Die 33-Jährige, die mit ihren elf und 13-Jährigen Kindern unterwegs war, folgte ihm mit ihrem Wagen, verlor ihn aber aus den Augen.

Die Polizei sucht Zeugen

Es handelt sich, laut ihren Angaben, um einen etwa 60-jährigen, rund 1,80 Meter großen Mann mit Stirnglatze. Er trug eine beigefarbene knielange Hose und ein helles Kurzarmhemd. Die Polizei, Telefonnummer 07141/189, hat die Ermittlungen übernommen.