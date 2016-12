Verdi will Tarifabschluss Streiks bei Amazon bis Heiligabend

Von red/AFP 21. Dezember 2016 - 10:36 Uhr

Amazon-Mitarbeiter befinden sich im Streik.Foto: dpa-Zentralbild

Amazon-Mitarbeiter haben an mehreren Standorten die Arbeit niedergelegt – und wollen noch bis Weihnachten streiken. Verdi will Amazon zum Abschluss eines Tarifvertrags bewegen.

Berlin - Kurz vor Weihnachten startet die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi neue Streiks beim Online-Versandhändler Amazon. Seit Mittwochmorgen legten Beschäftigte in den nordrhein-westfälischen Logistikzentren Rheinberg und Werne sowie im bayerischen Graben die Arbeit nieder, teilte Verdi mit. Die Ausstände dauerten „vorläufig bis zum 24. Dezember“. Das gelte auch für den schon seit Montag bestreikten Standort Koblenz.

Die Gewerkschaft will Amazon zum Abschluss eines Tarifvertrags bewegen. Das Unternehmen müsse „seine Blockadehaltung aufgeben“, verlangte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Die Streiks führten „zu deutlichen Engpässen und zu hohen Kosten für Amazon“, zeigte sich Verdi überzeugt. Bei einem vorherigen Streik in Werne etwa hätten sich „über Stunden kilometerlang“ Lastwagen gestaut, die nicht be- oder entladen werden konnten.