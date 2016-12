Verdächtiger im Freiburger Mordfall Täter soll vorbestraft sein

Von kew 13. Dezember 2016 - 14:57 Uhr

Offenbar ist die Freiburger Studentin nicht das erste Opfer des Dreisam-Mörders gewesen.Foto: dpa

Ein 17-jähriger unbegleiteter Flüchtling aus Afghanistan soll die Studentin Maria L. in Freiburg ermordet haben. Doch offenbar ist der Mann ein Wiederholungstäter. Schon in Griechenland habe er eine Frau fast umgebracht, schreibt das Magazin „Stern“.

Freiburg - Der mutmaßliche Mörder der getöteten Studentin aus Freiburg soll bereits im Februar 2014 in Griechenland wegen versuchten Mordes und Raubes zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt worden sein. Das berichtet das Nachrichtenmagazin „Stern“ auf seiner Internetseite. Demnach habe der unter dem Namen Hussein K. bekannt gewordene Verdächtige im Mai 2013 eine 20-jährige Studentin auf der Insel Korfu überfallen und eine Steilküste hinabgestoßen. Das Opfer habe schwer verletzt überlebt.

Die Freiburger Polizei bestätigte auf Anfrage, dass auch sie unabhängig von den „Stern“-Recherchen Hinweisen auf eine schwere Straftat in Griechenland nachgehe. Ein offizielles Rechtshilfeersuchen an die griechischen Behörden sei gestellt, sagte die Sprecherin Laura Riske. Dies werde voraussichtlich eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Gegenwärtig könne man die Informationen weder bestätigen noch dementieren. Deshalb habe man den Verdacht auch noch nicht öffentlich gemacht.

Der „Stern“ beruft sich auf die Aussagen zweier Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, die auf Korfu unabhängig voneinander Kontakt zu Hussein K. gehabt hätten. Weitere Hinweise belegten den Verdacht. So habe der Gewalttäter von Korfu ein Tattoo in Kerzenform auf seiner rechten Brust getragen. Ein solches Tattoo ist auch auf einem Foto des mutmaßlichen Mörders von Maria L. zu sehen.

Sollte es sich tatsächlich um den selben Mann handeln, ist unklar, warum er seine Strafe in Griechenland nicht absaß. Fest steht, dass der Verdächtige vom Freiburger Mordfall im November 2015 illegal nach Deutschland einreiste. Unter dem Namen Hussein K. ließ er sich als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus Afghanistan registrieren.

Zweifel am Alter soll es laut „Stern“ schon in Griechenland gegeben haben. Auch damals sei er 17 Jahre alt gewesen. Die Freiburger Staatsanwaltschaft ordnete bereits an, ein Altersgutachten für den Mann zu erstellen. Bei Jugendlichen beträgt die Höchststrafe für Mord zehn Jahre. Bei Erwachsenen ist eine lebenslange Haft möglich.