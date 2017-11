Verbrechen in Remseck Junge Männer rauben Jugendliche aus

Von red/pho 06. November 2017 - 12:02 Uhr

Fünf junge Männer haben in Remseck eine Gruppe Jugendlicher ausgeraubt. (Symbolbild) Foto: dpa

Fünf junge Männer bedrohen in Remseck eine Gruppe Jungs und filzen sie. Als sich einer wehrt, schlägt ein wohl betrunkener 19-Jähriger zu. Später landet er auf dem Revier.

Remseck - Fünf junge Männer haben Samstagabend in Neckargröningen (Kreis Ludwigsburg) eine Gruppe Jugendlicher ausgeraubt. Die Kripo Ludwigsburg ermittelt wegen Raubes.

Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 22 Jahren trafen gegen 22.30 Uhr nahe der Neckarbrücke auf eine Gruppe Jugendlicher, bestehend aus sieben 14- bis 16-Jährigen. Zunächst forderten die Älteren Zigaretten und begannen schließlich, die Jüngeren zu filzen.

Als sich ein 15-jähriges Opfer dagegen wehrte, wurde ein 19-jähriger Tatverdächtiger handgreiflich und hielt ihn fest. Einer seiner Komplizen nahm derweil das Bargeld aus dem Geldbeutel des Jungen und steckte es ein. Hierauf setzte sich keiner der Jugendlichen mehr zur Wehr – sie ließen die Durchsuchungen über sich ergehen. Nachdem die Tatverdächtigen keine weitere Beute mehr auffanden, machten sie sich in Richtung der Endhaltestelle davon.

Der Räuber war alkoholisiert und aggressiv

Die alarmierte Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach den Räubern. An der Cannstatter Straße in Aldingen fielen die Fünf schließlich zwei Beamten auf und wurden vorläufig festgenommen. Da der 19-Jährige, der stark alkoholisiert war, aggressiv auf die Polizisten reagierte, drückten die Beamten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an. Anschließend brachten sie die jungen Männer zu verschiedenen Polizeirevieren, nahmen ihre Personalien auf und ließen sie dann wieder laufen.

Der 19-Jährige muss sich über eine Anzeige wegen Raubes und auch noch auf eine Reinigungs-Rechnung gefasst machen: Er urinierte gegen die Tür der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers Kornwestheim.