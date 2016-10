Verbraucherschutz So tricksen die Firmen uns mit Abos aus

Von Thomas Magenheim-Hörmann 27. Oktober 2016 - 17:51 Uhr

Das Kündigen von Verträgen gleicht oft einem Spießrutenlauf. Als schwarze Schafe tun sich dabei einzelne Unternehmen, aber auch ganze Branchen hervor. Ein bekannter Mobilfunkanbieter ist ganz vorne mit dabei, wenn es um Kundenfeindlichkeit geht.





München - Acht Verträge hat jeder Deutsche im Schnitt mit Dienstleistern vom Fitnessstudio bis zum Mobilfunkanbieter abgeschlossen. Statistisch gesehen kündigt er jährlich 1,6 dieser Abonnements. Manchmal bleibt es aber auch nur beim Versuch, weil Firmen sich querstellen und wahre Abofallen aufgebaut haben.

„Unser interner Leitspruch ist: Je schlechter das Produkt, desto schwerer machen Firmen das Kündigen“, sagt Bernd Storm van’s Gravesande. Der 41-Jährige kennt sich aus, weil er das Kündigen von Abos zur Geschäftsidee erhoben hat. Aboalarm heißt das Start-up, das er mit Partner Stefan Neubig 2008 gegründet hat. Der Service kommt an. 1,5 Millionen Kündigungen hat Aboalarm 2015 auf den Weg gebracht. Zwei Millionen Verträge werden es wohl in diesem Jahr – und das verschafft tiefe Einblicke.

„Es gibt auffällige Branchen, in denen gezieltes Erschweren oder Ignorieren von Kündigungen ein Teil des Geschäftsmodells ist“, sagt Storm. An erster Stelle nennt er Anbieter von Online-Datingplattformen, gefolgt von Mobilfunkkonzernen. Bei Letzteren sei es vor allem der spanische Branchenführer Telefónica mit seiner Marke O2. „O2 gehört zu den Allerschlimmsten, wenn es um Kundenfeindlichkeit geht“, betont der Jungunternehmer. Wer dort kündigen will, brauche dazu eine vierstellige Kundenkennzahl, die man anfangs bei Vertragsabschluss erfährt, sonst aber nicht mehr braucht. Viele Kunden wüssten diese Zahl nicht mehr. Man müsse sich zum Kündigen zudem online voranmelden und das binnen zehn Tagen telefonisch bestätigen – wobei telefonisch oft niemand erreichbar ist.

Seit Oktober können Verträge auch per Mail gekündigt werden

Hinter O2 steht der spanische Telefónica-Konzern. Dort bestätigt man das sperrige Kündigungsprozedere. Die Bestätigungsfrist von zehn Tagen sei als Bedenkzeit für Kunden gedacht. Die derzeitige Überlastung der Kundenhotline, die auch schon die Bundesnetzagentur auf den Plan gerufen hat, bedauere man. Kunden könnten aber alternativ schriftlich verbindlich kündigen. Auch andere Dienstleister würden Verbraucher mit Schikanen beim Kündigen in Geiselhaft nehmen, sagt Storm. Mal sei das nur per Brief möglich, den man an eine Luxemburger Adresse schicken müsse. Oder es ist gerade andersherum, und Kündigungen würden nur anerkannt, wenn Betroffene sich dazu online ein bestimmtes Formular herunterladen.

Zumindest habe nun ein neues Gesetz für Klarheit gesorgt: Wer seit Anfang Oktober einen Vertrag online abgeschlossen hat, muss ihn auch online wieder kündigen können, verlangt der Gesetzgeber. „Altverträge sind davon aber nicht betroffen“, so Storm.

Eine echte Abofalle seien oft Ein-Euro-Probeabos, derer sich vor allem Online-Datingplattformen bedienen, warnt er. Diese solle man kündigen, weil sie sich sonst automatisch in reguläre Abonnements mit einigen Hundert Euro Jahresgebühr verlängern, aus denen man dann nur noch schwer wieder herauskommt. Auch Streamingdienste für Online-Filmbibliotheken würden mit Probeabos arbeiten, wobei es dort zumindest kaum Hürden beim Kündigen gebe.

Am häufigsten werden Mobilfunkverträge gekündigt

Verbraucherzentralen bundesweit machen ähnliche Erfahrungen. Auch bei ihnen melden sich viele Verbraucher, die den Kündigungsprozess von Mobilfunkanbietern als schikanös empfinden. Sie kennen Fälle, in denen Fitnessstudios einen Umzug nicht als Kündigungsgrund akzeptierten oder Streamingdienste und Routenplaner im Internet Abofallen aufbauten.

Es gebe aber auch ausgesprochen kundenfreundliche Branchen, die Verbrauchern beim Kündigen keine Knüppel zwischen die Beine werfen, sagt Storm. Er lobt Kfz-Versicherungen, Bezahlsender oder die Deutsche Bahn mit ihrer Bahncard. „Wer ein gutes Produkt hat, der hofft, dass ein Kunde zurückkommt“, erklärt er die Unterschiede.

Umfragen zufolge wissen 93 Prozent aller Deutschen die genaue Anzahl ihrer Verträge mit Dienstleistungsunternehmen nicht. Über zwei Drittel aller Verbraucher haben bereits eine Kündigungsfrist versäumt. Das gilt vor allem für Mobilfunkverträge. Gut zwei Drittel aller Deutschen sind verärgert über die von Unternehmen angebotenen Informationen zum Kündigungsprozess.

Am häufigsten gekündigt werden hierzulande Mobilfunkverträge. Auch bei Kfz-Policen ist die Fluktuation hoch. Stellen die Firmen sich taub, solle man sich nicht einschüchtern lassen, rät Storm. „Verbraucher lassen sich oft zu schnell abspeisen“, sagt er.