Veranstaltungen an Weihnachten in Stuttgart Nicht nur in den Kirchen herrscht Betrieb

Von Ralf Recklies 23. Dezember 2016 - 09:00 Uhr

In der Veitskapelle in Mühlhausen gibt es am 25. Dezember ein Konzert.Foto: Achim Zweygarth

Über die Weihnachtsfeiertage und in der Zeit zwischen dem Christfest und Neujahr gelten in vielen öffentlichen Einrichtungen Sonderöffnungszeiten – und es gibt zahlreiche Sonderveranstaltungen. Zudem gilt an Heiligabend ein Sonderfahrplan der SSB.

Stuttgart - Über die Weihnachtsfeiertage ist es in vielen Familien eine gute Tradition, viel Zeit mit der Familie singend, spielend und allerlei Leckereien genießend unterm Weihnachtsbaum in der guten Stube zu verbringen. Auch der Kirchenbesuch ist für viele Menschen ein Muss. Nicht wenige Familien nutzen aber auch die Gelegenheit, gemeinsam Konzerte, Ausstellungen oder Veranstaltungen wie die Aufführungen des Weltweihnachtscircus, der an allen Tagen Vorstellungen bietet, zu besuchen – oft finden sich gar Eintrittskarten oder Gutscheine für solche Aktivitäten unterm Weihnachtsbaum.

Museen, Bäder und Wilhelma

Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, gelten nicht die üblichen Samstagsöffnungszeitenvieler öffentlicher Einrichtungen. Und auch am ersten Weihnachtsfeiertag, den viele Menschen im engsten Familienkreis verbringen, bleiben viele Museen wie Schwimmbäder zu. Aus zwei Gründen: zum Wohl der Mitarbeiter und weil an diesen Tagen nicht mit großen Besucherscharen zu rechnen ist. Die Museen sind an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Am Montag, 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, haben sie von 10 bis 18 Uhr geöffnet und bieten teilweise auch Sonderführungen für die Besucher an. Wer sich im kühlen oder warmen Nass erholen möchte, kann dies an Heiligabend von 6 bis 12 Uhr im Mineralbad Leuze (Kinderland: 8 bis 12 Uhr) tun. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind alle städtischen Bäder geschlossen, am zweiten Weihnachtsfeiertag haben das Leuze (6 bis 21 Uhr), das Schwimmbad Bad Cannstatt (7 bis 21 Uhr) und das Hallenbad Sonnenberg (8 bis 17 Uhr) geöffnet. Wer sich nicht im Nass, sondern auf Eis bewegen möchte, kann dies in der Eiswelt Stuttgart am zweiten Weihnachtsfeiertag von 9.30 bis 21.30 Uhr tun. Die Wilhelma ist an allen Tagen geöffnet. Der Zugang ist täglich von 8.15 Uhr an möglich, der Park schließt um 17 Uhr.

Gottesdienste

Viele Gottesdienste finden während der Weihnachtsfeiertage in der Landeshauptstadt statt. Allein an Heiligabend werden mehr als 100 Gottesdienste in mehreren Sprachen gefeiert. Der erste katholische Gottesdienst an Heiligabend beginnt bereits um 14.30 Uhr mit der Kleinkinderweihnacht mit Krippenspiel in der Liebfrauenkirche in Stuttgart (Wildunger Straße 57). In den anderen katholischen Kirchen beginnen die Gottesdienste meist um 16 Uhr. Die ersten Krippenspiele in evangelischen Kirchen sind an Heiligabend von 15 Uhr an in der Stiftskirche und in der Markuskirche (Filderstraße 22) zu erleben. Viele Christvesper in den evangelischen Kirchen beginnen um 17 Uhr.

Der zentrale Weihnachtsgottesdienst der Protestanten mit dem Landesbischof Frank Otfried July findet am ersten Weihnachtsfeiertag von 10 Uhr an in der Stiftskirche statt. Parallel dazu gibt es zum Pontifikalhochamt am 25. Dezember auch in der Domkirche St. Eberhard eine katholische Eucharistiefeier, zu der der Weihbischof Johannes Kreidler erwartet wird.

Eine gute Tradition hat auch die Heiligabend-Andacht in der Alten Schalterhalle im Hauptbahnhof, die am 24. um 22 Uhr beginnt. Organisiert wird diese von der Stadtmission der Evangelischen Gesellschaft und dem Posaunenchor der Evangelischen Jugend. Eine Gospelmette gibt es an Heiligabend in der evangelischen Sommerraingemeinde Bad Cannstatt (Mimosenweg 22) von 23 Uhr an. In der Paul-Gerhardt-Kirche, Rosenbergstraße 196, wird am 26. Dezember von 10 Uhr an ein Gottesdienst gefeiert, zu dem Besucher aller Konfessionen eingeladen sind. Vertreter von drei Religionen werden auf die Frage „Wer ist der Messias?“ eingehen.

Konzerte

Es gibt auch eine Reihe von weihnachtlichen Konzertveranstaltungen in Stuttgart. So gibt es unter anderem in der Mühlhausener Veitskapelle am ersten Weihnachtsfeiertag von 17 Uhr ein festliches Weihnachtskonzert mit Harfe. Schon von 10 Uhr an werden in der Leonhardskirche (Leonhardsplatz 26) die Bach-Solokantate „Ihr Gedanken und Ihr Sinnen“ (BWV 110) sowie Orgelwerke Bachs erklingen. Der Posaunenchor Unterensingen gibt zudem zwischen 20 und 22 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof ein Konzert. Von 21 Uhr an sind in der Vaihinger Stadtkirche Trompeten-, Perkussions- und Orgelklänge zu hören. Am zweiten Weihnachtsfeiertag treten von 10 Uhr an in der Domkirche St. Eberhard die Domkapelle und Mitglieder des Staatsorchesters auf. Sie bringen Mozarts Orgelsolomesse in C-Dur zu Gehör. Die Pauluskantorei und das Orchester Concertino Tübingen spielen von 17 Uhr an in der Pauluskirche Zuffenhausen auf.

Stadtbahn

Wer die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) an den Weihnachtsfeiertagen nutzen möchte, um von A nach B zu kommen, sollte besonders an Heiligabend beachten, dass der Fahrplan ausgedünnt ist, die Bahnen von 14 Uhr bis 17 Uhr nur im 15-Minuten-Takt, danach bis Betriebsschluss nur im 30-Minuten-Talkt verkehren.