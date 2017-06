Veranstaltungen an Pfingsten Was Stuttgart über die Feiertage zu bieten hat

Von Carolin Heilig 02. Juni 2017 - 13:30 Uhr

Pfingsten gilt für viele Gläubige als „Geburtstag der Kirche“. Die Taube symbolisiert den heiligen Geist.Foto: dpa

Gefühlt jeden zweiten Stuttgarter zieht es mit dem Beginn der Pfingstferien in den Urlaub. Dabei bietet auch die Schwabenmetropole Möglichkeiten zum Entspannen und Abschalten. Am Pfingstwochenende locken die Kirchen und Museen locken mit einem bunten Programm.

Stuttgart - Pfingsten steht vor der Tür und damit auch ein verlängertes Wochenende. Zu verdanken hat der Arbeitnehmer diese Feiertage der Kirche und die lockt an diesem verlängerten Wochenende mit besonderen Veranstaltungen in ihre Hallen. Die katholische Kirchengemeinde St. Georg im Stuttgarter Norden an der Heilbronner Straße erwartet über Pfingsten hohen Besuch. Zum Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr wird Bischof Gebhard Fürst zu Gast sein. Beim ökumenischen Pfingstvesper um 18 Uhr wird er begleitet vom Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Frank July.

Der evangelische Kirchenkreis Stuttgart lädt für Pfingstsonntag zur „Nacht der offenen Kirchen“ ein. Die Stadtkirche Bad Cannstatt und die Stiftskirche Stuttgart-Mitte feiern am Sonntagabend ökumenische Gottesdienste, begleitet von buntem Programm. Weitere Veranstaltungen von teilnehmenden Kirchen finden Sie hier. Am Pfingstmontag um 10.30 Uhr geht es in der Stiftskirche mit dem „Fest der weltweiten Kirche und Mission“ weiter. Rund 30 Gemeinden internationaler Herkunft feiern der protestantischen Auffassung nach den Geburtstag der Kirche Jesu Christi.

Sonderführungen in Museen

Wer die freien Tage lieber für einen Museumsbesuch nutzen will, hat eine große Auswahl: Das Schloss Rosenstein und das Museum am Löwentor sind sowohl am Pfingstsonntag, als auch am Pfingstmontag von 10 bis 18 Uhr geöffnet und veranstalten zudem Sonderführungen und Forscheraktionen. Freie Fahrt gilt an beiden Feiertagen im Mercedes-Benz-Museum und im Porsche-Museum von 9 bis 18 Uhr. Auch das Lindenmuseum und die Staatsgalerie sind Sonntag und Montag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Aussicht vom Stuttgarter Fernsehturm kann von 9 bis 23 Uhr am langen Pfingstwochenende genossen werden. Die Führung, die sonst am 1. Montag im Monat statt findet, entfällt aber. Das Landesmuseum im alten Schloss kann an beiden Feiertagen von 10 bis 17 Uhr erkundet werden, auch im Rahmen von verschiedenen Führungen. Die Informationen hierzu gibt es direkt an der Museumskasse.

Wasserratten aufgepasst: Das Mineralbad Leuze ist am Sonntag und am Montag von 6 bis 21 Uhr, das Mineralbad Cannstatt von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet. Badespaß im Hallenbad Sonnenberg gibt es ebenfalls an beiden Tagen von 8 bis 17 Uhr. Die Hallenbäder in Heslach, Vaihingen, Bad Cannstatt und Plieningen bleiben dagegen geschlossen. Im Leo-Vetter-Bad kann man 10 bis 19 Uhr seine Bahnen ziehen, im Hallenbad Zuffenhausen von 9 bis 17 Uhr. Am Montag bleiben beide Bäder aber geschlossen. Wer lieber unter freiem Himmel schwimmt, für den sind die Freibäder in Möhringen, Vaihingen und Sillenbuch, sowie das Inselbad Untertürkheim und das Höhenfreibad Killesberg an beiden Feiertagen von 9 bis 20.30 Uhr offen. Und zu guter Letzt für Eltern mit Kindern: Das Spielhaus Unterer Schlossgarten bietet ein Erlebnis für die ganze Familie. Der Pfingstsonntag steht von 13 bis 18 Uhr unter dem Motto „Papierkunst – Schalen und Objekte“.