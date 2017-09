Veranstaltung in Hemmingen Mit dem Leiterwagen den Eulenberg runter

Von kwa 08. September 2017 - 14:23 Uhr

Zwei Mann in einem Wagen – und dann mit Schmackes den Buckel runter. Foto: factum/Archiv

Eine Mordsgaudi für die Zuschauer: Beim Leiterwagenrennen in Hemmingen geht es aber für die Rennteams um Sieg oder Niederlage.

Hemmingen - Ein Maske wird man wohl nicht sehen am Samstag, 9. September, am Eulenberg in Hemmingen. Dafür möglichst viele Gefährte, wie sie früher zur Grundausstattung eines Hofes gehört haben: Leiterwagen. Mit denen lassen die Strohgäunarren wagemutige Menschen die 80 Meter lange Rennstrecke am Eulenberg hinunterdüsen – zu zweit im Karren und die Deichsel in den Händen desjenigen, der vorne sitzt.

Die Hemminger Narren veranstalten das Leiterwagenrennen in diesem Jahr zum zehnten Mal – es ist, „der Gaudi wegen“, eine Spaßveranstaltung in der fasnetslosen Zeit. „Wir wollen Spaß haben und Menschen sehen unterm Jahr, reden ohne Fasnetsstress“, sagt die Vereinsvorsitzende der Strohgäunarren, Gabi Velm. Die Veranstaltung ist aber nicht nur als Treffen ohne Fasnachtshäs’ gedacht, das noch bis 6. Januar im Schrank bleiben muss.

Wer noch kommen will, kann kommen

Die Veranstalter freuen sich, wenn außer den bereits angemeldeten fünf Teams weitere Teilnehmer am Samstagvormittag zum Training erscheinen. „Zwölf wäre nicht schlecht“, meint Gabi Velm und verweist sogleich auf den zweiten Teil: das Bobbycarrennen für Kinder. Das ist kein Abwärtsrennen, sondern eher ein Rundkurs mit Hindernissen auf der Ebene. „Die Kinder sind begeistert davon.“ Die klassischen Leiterwagen haben Holzräder, die mit einem Eisenring beschlagen sind. Es gibt auch eine „offene Klasse“ – Wagen Marke Eigenbau.

Termin:

Der Renntag ist am Samstag, 9. September, im Hemminger Gewann Eulenberg, an der Straße in Richtung Schöckingen bei den Hegnachhöfen. Die Bobbycarrennen beginnen um 12.30 Uhr, die drei Durchläufe der Leiterwagenrennen um 13.30 Uhr.