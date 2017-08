Veränderungen wegen der Ferien im Strohgäu Im August haben die Warmbader Pech

Viele öffentliche Einrichtungen haben während der Ferien geschlossen oder ändern die Öffnungszeiten.

Strohgäu - E in Museum besuchen, im Hallenbad schwimmen oder einen Stapel Bücher für den Urlaub in der Bibliothek ausleihen – wer das vorhat, muss sich in diesen Tagen vorher erkundigen, ob er (oder sie) empfangen wird. Denn viele öffentliche Einrichtungen im Strohgäu ändern während der Ferientage und -wochen ihre Öffnungszeiten. Am Dienstag hatten schon die ersten Einrichtungen zu.

Mehr zum Thema

Im August geschlossen – auf diese Formel ist die Sommeröffnungszeit des Stadtmuseums Gerlingen zu bringen. Wer eine Sonderführung buchen möchte, kann dies tun (Telefon 0 71 56/205-366). Der Etterhof, das Heimatmuseum in Hemmingen, hat ebenfalls im August geschlossen. Das Pendant in Ditzingen geht noch weiter: im Stadtmuseum Am Laien dauern die Sommerschließtage seit Dienstag und bis zum Sonntag, 10. September.

Sonderöffnung an diesem Freitag

Im Heimatmuseum in Münchingen hingegen ist während der Sommerferien normal geöffnet (dienstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 12 und 14 bis 17 Uhr) – und man geht sogar noch einen Schritt weiter: Am Freitag dieser Woche, 4. August, ist eine Sonderöffnung, zusammen mit der Bibliothek im Widdumhof.

Wer im Sommer im Hallenbad schwimmen gehen will, der hat hie und da Pech. In Ditzingen ist das Hallenbad seit dem Beginn dieser Woche und noch bis einschließlich Sonntag, 3. September, geschlossen. Die Schwimmhalle in Gerlingen hat inklusive der Sauna für drei Wochen geschlossen: vom Montag, 7. August, bis einschließlich Sonntag, 27. August – offiziell „wegen Grundreinigung“. In Münchingen ist das Freizeitbad während der Sommerferien wie üblich zugänglich – Öffnungszeiten siehe www.freizeitbad-muenchingen.de. Eine Einschränkung allerdings gibt es: die Warmbadetage sind im August gestrichen.

Nur tageweise geöffnet

Auch die Bibliotheken in den Strohgäu-Kommunen begrenzen ihre Öffnungszeiten: In Ditzingen ist bis 9. September Am Laien dienstags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Der Leseclub „Heiß auf Lesen“ für Schüler der ersten bis vierten Klasse ist wieder geöffnet. Für jedes ausgeliehene Buch landet ein Schein in der großen Lostrommel. Die Bibliothek in Schöckingen ist im August geschlossen, in Hirschlanden ist zu vom 7. August bis 1. September und in Heimerdingen vom 14. bis 26. August. In Gerlingen ist die Stadtbücherei während der Ferien montags zu, dienstags und samstags ist offen von 10 bis 13 Uhr, mittwochs und freitags von 15 bis 18.30 Uhr, donnerstags von 15 bis 19.30 Uhr.

Auch in Korntal-Münchingen ändern sich die Öffnungszeiten der Bücherei: Bis 9. September ist in Korntal mittwochs und freitags je von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr offen, in Münchingen dienstags und donnerstags von 9 bis 13 und von 14 bis 18.30 Uhr. So könne ein Teil der Mannschaft in Urlaub gehen, der Rest arbeite abwechselnd hie und da. Die Online-Ausleihe ist immer erreichbar. In Hemmingen ist die Bibliothek in den Sommerferien dienstags von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Noch ein weiteres Angebot macht Sommerpause: Der ehrenamtliche Behördenguide von Caritas und katholischer Kirche in Ditzingen offeriert erst vom 12. September an wieder seine Dienste, dann jeden Dienstag von 9.30 Uhr bis 11.30 im katholischen Gemeindezentrum Sankt Maria.