Vegane Messe Xond in Stuttgart Ein Mekka für die Freunde der tierlosen Küche

Von red 22. Oktober 2017 - 20:33 Uhr

Zum zweiten Male hatte die vegane Messe Xond in Stuttgart am Wochenende geöffnet. Viele haben die Gelegenheit genutzt und sich durchprobiert.





36 Bilder ansehen

Stuttgart - Zahlreiche Freunde der veganen Ernährung haben sich am Wochenende auf der veganen Messe Xond in der Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart-Bad Cannstatt informiert. Es ist die zweite Auflage der Messe gewesen, die von einem Team um den Fanta-4-Manager und Veganer Andreas Läsker organisiert wird.

Mehr zum Thema

Zu den Ausstellern zählten Gastrobetriebe und Genussmanufakturen wie Pois – natürlich Portugal, Wheaty – Vegan Way und Gemüse-Speiserei, aber auch Firmen wie der Energieproduzent Lichtblick, die e-bike Manufaktur und ein Hersteller von Kaminöfen, sowie Organisationen wie die Tierrechtler Peta und die Umweltaktivisten von Greenpeace.