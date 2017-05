Vandalismus in Stuttgart-Süd Hauswand von AfD-Bezirksbeirat beschmiert

Von ceb/red 01. Mai 2017 - 21:15 Uhr

In Heslach haben Vandalen am Samstag ein Haus eines AfD-Bezirksbeirats verunstaltet. (Symbolbild)Foto: dpa

Hauswand beschmiert und politische Botschaften auf Plakaten aufgehängt: In Heslach haben Vandalen am Samstag ein Haus eines AfD-Bezirksbeirats verunstaltet.

Stuttgart - Eine Hauswand in Heslach (Stuttgart-Süd) ist am Samstag beschmiert worden. Außerdem klebten die Täter Plakate an, die laut der Polizei „politische Botschaften“ enthielten. Die Stuttgarter AfD teilte mit, dass dort der Bezirksbeirat Ernst Udo Abzieher wohnt.

Parolen skandiert

Gegen 19.35 Uhr sollen etwa 20 Personen in der Frauenstraße Parolen skandiert haben. Als die Polizei eintraf, war die Gruppe geflüchtet. Hinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 07 11 / 89 90 - 57 78 entgegen.