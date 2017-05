Vandalen in Kornwestheim Scheiben im Wert von 10.000 Euro zerschlagen

Von red 23. Mai 2017 - 15:08 Uhr

Unbekannte haben ihrer Zerstörungswut in Kornwestheim freien Lauf gelassen. (Symbolfoto)Foto: dpa

Ein stillgelegtes Gewächshaus in Kornwestheim haben sich Unbekannte für ihre blinde Zerstörungswut ausgesucht und sämtliche Scheiben des Gebäudes zerschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Kornwestheim - Das stillgelegte Gewächshaus in der Straße „Im Moldengraben“ in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist in der Zeit zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, von Unbekannten heimgesucht worden. Die Vandalen schmissen alle Scheiben ein und brachen zwei Türen auf. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 10.000 Euro.

Die Unbekannten schlugen auch an einem Schuppen sämtliche Scheiben ein und brachen gewaltsam die Tür zum Gewächshaus und zu einem Holzhaus auf. Darüber hinaus verteilten sie verschiedene Gartengeräte aus dem Gewächshaus auf dem Gelände. gestohlen wurde beim derzeitigen Stand der Ermittlungen allerdings nichts.

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen unter der Telefonnummer 07154/1313-0 Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.