Vandalen im Klohäuschen auf dem Akademieplatz in Ludwigsburg Gefahr für Leib und Leben

Von Claudia Bell 21. Dezember 2016 - 14:00 Uhr

Zutritt verboten: Die schicken Häuschen sind derzeit geschlossen.Foto: factum/Granville

Das Vergnügen währte nicht lange: Gerade mal ein paar Monate stehen die schwarzen Klohäuschen, schon sind sie wieder zugesperrt. Manche Klogänger führen sich auf wie die Vandalen.

Ludwigsburg - Es ist noch gar nicht lange her, da freute sich halb Ludwigsburg wie narrisch über die neuen, schicken Klohäuschen auf dem Akademiehof. Schwarz und geschmeidig stehen die Container seit dem Sommer am Rande des Platzes und bieten all jenen ein Örtchen, die sich in lauen Sommernächten hier tummeln, Kaltgetränke konsumieren und diese anschließend wieder loswerden müssen. „Aber bloß kein Dixi, so was kommt uns nicht auf den Hof, wir brauchen hier was Schöneres“, tröpfelte zuvor jahrelang die Gegenwehr aus den Akademien.

Der Akademiehof habe Stil und Klasse und solle nicht von etwas so Profanem wie einem blauweißen Plastikhäuschen verschandelt werden.

Heizkörper wurden herausgerissen

So gesehen handelt es sich bei dem letztlich genehmigten, schwarzen Kasten aus ästhetischer Sicht zwar nun nicht um den Griff ins Klo. Wer derzeit aber in der Stadt unterwegs ist und mit einer schwachen Blase oder einem vollen Darm zu kämpfen hat, der sollte sich tunlichst ein anderes Örtchen als das besagte suchen. Denn das ist seit wenigen Tagen „defekt“ und daher gesperrt. „Die Leute haben die Heizkörper herausgerissen und sogar geklaut“, klagt der zuständige Baubürgermeister Michael Ilk. Nachdem dies das erste Mal passiert sei, habe man die Wärmespender zwar besser verschraubt. Doch alle Mühe war umsonst, nur kurze Zeit später fehlten sie schon wieder. Man kann ja in kalten Wintermonaten allerhand gebrauchen. Auch auf die Handtuchhalter haben es die Häuschenbesucher abgesehen. Die wollte bisher allerdings niemand mitnehmen, sondern sie wurden lediglich zertrümmert.

Schmierereien auf den Wänden

Die Alarmglocken aber hätten bei ihm geschrillt, sagt Ilk, als er feststellen musste, dass sogar Kabel aus den Bedürfnisanstalten herausgezerrt wurden. „Da ist Elektrik im Spiel, da geht es um Leib und Leben, das ist nicht mehr witzig“, findet Ilk. Zwar habe es auch in den ersten Monaten schon einen „erhöhten Reinigungsbedarf“ innerhalb der Häuschen gegeben. Auch die Schmierereien an den Wänden („nein, kein normales Graffito, aber ich erspare uns die Details!“) seien seiner Ansicht nach dem Promillepegel der Klosettgänger geschuldet und fast normal bei solcherlei Einrichtungen.

Dass aber Einrichtungsgegenstände permanent ersetzt werden müssen, das lässt er sich nicht mehr gefallen. In der Winterpause sollen die Klos daher vandalensicher gemacht werden: Handtuchhalter aus Edelstahl müssen her, auch die Heizkörper werden noch besser verschraubt. Eine Überwachungskamera mit Liveübertragung nach draußen hingegen findet Ilk zum Schutz der Design-Häuschen zwar eine „tolle, aber natürlich nicht realisierbare Idee“.