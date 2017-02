Valentinstag-Aktionen in Stuttgart Romantische Specials und Dinner für Verliebte

Von ps 09. Februar 2017 - 17:35 Uhr

Am Dienstag ist es wieder soweit: Der Valentinstag sorgt für verzweifelte Geschenke-Sucher und hoffentlich jede Menge Romantik. Am besten klappt das wohl bei einem der vielen Aktionen zum Tag der Liebenden in Stuttgart. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt.





Stuttgart - Der 14. Februar rückt näher und mit ihm zahlreiche Angebote von Blumenläden, Juwelieren und Pralinenherstellern. Für viele Paare muss es zum Valentinstag etwas ganz Besonderes sein. Ein riesiger Strauß roter Rosen oder ein romantisches Dinner zu zweit werden an diesem Tag zu Liebesbeweisen.

Am Tag der Liebenden möchten viele ihren Partner überraschen und ihm etwas Gutes tun. In Stuttgart gibt es viele große und kleine Aktionen zum Valentinstag, die es einem einfach machen, einen romantischen Tag zu zweit zu verbringen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Vier-Gänge-Menü bei Kerzenschein? Liebe geht schließlich durch den Magen. Viel Zeit für Zweisamkeit verspricht ein erholsamer Tag in verschiedenen Thermen.

Wer auf der Suche nach Tipps für einen schönen entspannten Valentinstag in Stuttgart ist, für den haben wir einige paar Aktionen zusammengestellt.