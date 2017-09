Junge in Vaihingen/Enz attackiert Hundebesitzer nach Beißattacke gesucht

Von red/sada 27. September 2017 - 16:22 Uhr

Der Junge ist nach dem Hundebiss in einen Bus eingestiegen und nach Hause gefahren (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Hund hat einen Jungen am Bahnhof in Vaihingen/Enz angefallen und in den Oberschenkel gebissen. Die Polizei sucht nun den Besitzer des aggressiven Tieres.

Vaihingen/Enz - Ein Hund hat einen Neunjährigen am Montag gegen 13.30 Uhr am Bahnhof in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) in den Oberschenkel gebissen, als der Junge an ihm vorbeigegangen ist.

Wie die Polizei berichtet, war der Hund angeleint und stand neben seinem Besitzer auf dem Busbahnsteig. Der Junge verletzte sich dabei leicht, stieg aber dennoch einfach in einen Bus ein und fuhr davon. Inzwischen wurde er ärztlich versorgt.

Die Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Hundebesitzer blieb mit seinem Tier am Busbahnsteig zurück. Er soll zwischen 50 und 60 Jahren alt sein, dunkle kurze Haare und eine dunkle Hose und schwarze Weste, die einer Schutzweste ähnelt, getragen haben. Bei dem Hund könnte es sich eventuell um einen kleinen Rehpinscher mit schwarz-braunem Kurzhaar gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz zu melden unter: 07042/94 10.