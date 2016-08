Vaihingen an der Enz Polizei fahndet mit Fotos nach Tankstellenräuber

Ein unbekannter Täter überfällt maskiert und mit einer Pistole bewaffnet eine Tankstelle in Vaihingen an der Enz. Jetzt sucht die Polizei mit Bildern der Überwachungskamera nach dem Tankstellenräuber.



Vaihingen an der Enz - Die Kriminalpolizei Ludwigsburg fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem bislang noch unbekannten Täter, der am vergangenen Freitag eine Tankstelle in Vaihingen an der Enz überfallen hat.

Wie die Polizei berichtet, betrat der Unbekannte maskiert und mit einer schwarzen Pistole bewaffnet um kurz nach 21 Uhr eine Tankstelle in der Heilbronner Straße in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) und forderte von dem 34-jährigen Angestellten Bargeld. Der 34-Jährige leerte die Kasse vollständig und packte die dreistellige Summe in eine weiße Plastiktüte, die der Tatverdächtige dem 34-Jährigen zuvor übergeben hatte.

Polizei bittet um Mithilfe

Anschließend flüchtete er samt der Beute zu Fuß in Richtung der Schloßbergstraße. Die alarmierte Polizei fahndete mit mehreren Streifen und setzte auch einen Polizeihubschrauber ein, jedoch ohne Erfolg.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,75 Meter groß, zwischen 23 und 27 Jahre alt und hat eine schlanke, sportliche Figur. Er trug blaue Turnschuhe, eine schwarze Jogginghose mit seitlichen, weißen Applikationen im Oberschenkelbereich, ein schwarzes Langarm-Shirt mit auffallender weißer Mittelnaht auf dem Rücken sowie schwarze Handschuhe mit runden Verzierungen auf der Oberseite und einem weißen Schriftzug auf dem Zeigefinger. Über den Kopf hatte er eine schwarze Sturmhaube gezogen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07141/18-9 entgegen.