Vaihingen an der Enz Großbrand zerstört Einfamilienhaus

23. Januar 2017

Vaihingen an der Enz - Ein Großbrand in einem Einfamilienhaus in Vaihingen an der Enz hat am Montagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Haus ist komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr hatte Schwierigkeiten bei den eisigen Temperaturen den Brand zu löschen.

Wie die Polizei berichtet, entdeckte der 81-jährige Bewohner des Einfamilienhauses in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) um kurz nach 10 Uhr starken Qualm, der aus dem oberen Stockwerk drang. Der 81-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Haus aufhielt, konnte sich ins Freie retten. Als die Polizei kurz darauf eintraf, stand das Dachgeschoss bereits in Flammen.

Die Familie kann nicht mehr zurück in ihr Haus

Gegen 12.45 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von etwa 80 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort. Während des Einsatzes, der noch bis in die Nachmittagsstunden andauern wird, bleibt die Nußdorfer Straße gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Vaihingen an der Enz wird umgeleitet. Durch den Brand, dessen Ursache bislang ungeklärt ist, wurde das Haus unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Die insgesamt sechs Familienmitglieder, die das Haus bewohnen, werden durch die Stadtverwaltung anderweitig untergebracht. Die Ermittlungen dauern an.