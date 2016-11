Vaihingen an der Enz Dachstuhl brennt komplett aus

Von red 15. November 2016 - 10:48 Uhr

In Ensingen bei Vaihingen an der Enz brennt der Dachstuhl eines Fachwerkhauses komplett aus. Die Bewohner können sich rechtzeitig retten. Auch die Bewohner des Nachbarhauses müssen evakuiert werden.





Vaihingen an der Enz - Ein Fachwerkhaus im alten Ortskern von Ensingen ist am frühen Dienstagmorgen durch einen Brand völlig zerstört worden und hat einen Schaden von etwa 250.000 Euro angerichtet. Personen sind nicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, entdeckte ein Passant gegen 5 Uhr den Brand im Dachstuhl des Hauses in Ensingen bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) und alarmierte sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits komplett in Flammen. Die Bewohner hatten das Gebäude unverletzt verlassen können.

Anwohner eines Nachbargebäudes wurden evakuiert und 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Gegen 6.40 war der Brand gelöscht.

Angaben zur möglichen Brandursache sind derzeit noch nicht möglich.