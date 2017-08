Vaihingen an der Enz Autofahrer fast vom Baum erschlagen

Von red/sada 21. August 2017 - 14:29 Uhr

Am Mercedes des Mannes entsteht ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Foto: dpa (Symbolbild)

Ein Baum kippt plötzlich auf die Motorhaube, als ein Mann am Sonntagabend auf der Kreisstraße von Enzweihingen Richtung Riet unterwegs ist. Der Mann bleibt unbeschadet, sein Wagen nicht.

Vaihingen an der Enz - Glück im Unglück hatte ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der am Sonntag gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße von Enzweihingen in Richtung Riet (Kreis Ludwigsburg) unterwegs gewesen ist. Wie die Polizei berichtet, kippte ein Baum in dem Moment auf die Straße, als der Mann dort vorbei fuhr. Der Baum schlug auf der Motorhaube auf und beschädigte die Windschutzscheibe sowie das Dach des Mercedes.

Die Ursache ist vermutlich ein Sturmschaden

Verletzte gab es keine. Doch das Auto musste anschließend abgeschleppt werden. Die Ursache sei vermutlich ein zurückliegender Sturmschaden gewesen. Es dürfte ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden sein. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz rückte mit neun Einsatzkräften aus und beseitigte den Baum anschließend.