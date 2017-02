Vaihingen an der Enz 91-Jährige von Lkw erfasst und getötet

Von ps 27. Februar 2017 - 17:26 Uhr

In Vaihingen an der Enz wird am Montagmittag eine 91-jährige Frau von einem Lkw erfasst. Sie erleidet tödliche Verletzungen.





Vaihingen an der Enz - Am Montagmittag ist eine 91-jährige Frau im Floschweg in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) bei einem Unfall gestorben.

Wie die Polizei berichtet, ging die 91-Jährige am Montag gegen 13.40 Uhr mit ihrem Rollator auf einem Gehweg. Auf dem angrenzenden Gelände einer Firma stand ein Lkw parallel zur Fahrbahn.

Der 63-jährige Fahrer des Lkws fuhr los und übersah hierbei vermutlich die Seniorin, die sich neben dem Lkw befand. Die Fußgängerin wurde vom Lkw erfasst. Erst im Bereich der Kreuzung zwischen der Hanns-Krieg-Straße und der Stuttgarter Straße machten Personen den 63-Jährigen auf den Unfall aufmerksam. Die 91-Jährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.