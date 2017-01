USA Zug entgleist in New York – zahlreiche Verletzte

Von red/dpa 04. Januar 2017 - 15:25 Uhr

In New York ist es zu einem schweren Unfall mit einem Zug gekommen.Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

In einem Bahnhof in New York ist im Berufsverkehr ein Zug entgleist. Die Polizei spricht von etwa 80 Verletzten.

New York - Ein Nahverkehrszug ist im morgendlichen Berufsverkehr in einem New Yorker Bahnhof entgleist. Das teilten die Polizei und die Notfallbehörde OEM am Mittwoch mit. 76 Menschen hätten nach dem Aufprall über leichte Verletzungen geklagt, teilte die Feuerwehr mit. Die Züge der Long Island Rail Road (LIRR) verbinden die Metropole New York mit Vororten auf der Insel Long Island; an Wochentagen nutzen sie täglich Hunderttausende Menschen.

„Mein LIRR-Zug hatte am Atlantic Terminal in Brooklyn einen Unfall. Verrückt. Anscheinend sind nur ein paar Menschen leicht verletzt“, schrieb ein Nutzer auf Twitter zu Fotos, die Feuerwehrleute, Rauch und eine zerbrochene Fensterscheibe zeigten. Offensichtlich war der Zug über den Prellbock am Gleisende des Atlantic Terminal im Stadtteil Brooklyn gefahren: Bilder von TV-Sendern zeigten den ersten Waggon in der Luft über den Gleisen hängend.

Eine Augenzeugin berichtete, bei der Einfahrt in den Bahnhof habe es einen lauten Knall und einen starken Aufprall gegeben. „Ich war dabei, aufzustehen, als es einen lauten Aufprall gab und ich flog vorwärts und dann rückwärts“, sagte sie dem Sender CBS2. Die Polizei sperrte die Gegend ab und warnte vor Staus. Die LIRR bereitete Zugreisende wegen eines „Vorfalls im Terminal“ auf Verspätungen vor.

Bei einem Unfall im vergangenen September im benachbarten New Jersey war ein Zug mit erhöhter Geschwindigkeit in einen Kopfbahnhof eingefahren. Eine Frau kam ums Leben, mehr als 100 weitere Menschen wurden verletzt.