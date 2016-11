USA nach der Wahl Machtkämpfe in Trumps Übergangs-Team

Von red/AP 16. November 2016 - 07:39 Uhr

Vizepräsident Mike Pence (links) und Donald Trump: Gibt es schon Streit imÜbergangsteam?Foto: AFP

Im Lager des designierten US-Präsidenten Donald Trump brechen nach der Wahl anscheinend Machtkämpfe und interne Ränkespiele aus. Der Ex-Abgeordnete Mike Rogers kündigte bereits seinen Rückzug an.

Washington - Interne Ränkespiele und unklare Zuständigkeiten im Lager des designierten US-Präsidenten Donald Trump überschatten die Vorbereitungen auf den in wenigen Monaten anstehenden Machtwechsel. Verschiedene Gruppen in Trumps Übergangsteam „kämpfen um die Macht“, sagte eine ihm nahestehende Person am Dienstag der Nachrichtenagentur AP. Der Ex-Abgeordnete Mike Rogers, ein geschätzter republikanischer Berater in Fragen der nationalen Sicherheit, kündigte zudem seinen Rückzug aus dem Übergangsteam an.

Am Dienstagabend (Ortszeit) beriet sich Trump mit seinem designierten Vizepräsidenten Mike Pence in New York über die Besetzung wichtiger Kabinettsposten. Nach sechs Stunden verließ Pence den Trump Tower in Manhattan, verlor jedoch kein Wort über das Gespräch.