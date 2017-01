USA „Hollywood“-Schild von Vandalen umbenannt

Von red/AP 01. Januar 2017 - 18:46 Uhr

Hollyweed? Das berühmte Schild von Hollywood wurde von Unbekannten in der Neujahrsnacht umbenannt.Foto: EPA

Der berühmte Hollywood-Schriftzug ist über Silvester von Unbekannten umbenannt worden. Die Polizei sucht nun die Vandalen – die Message hinter der Umbenennung ist eher kurios.

Los Angeles - Bewohner von Los Angeles sind am Neujahrstag zu einem ungewöhnlichen Anblick aufgewacht. Wie der Sender KABC-TV am Sonntag berichtete, hatte jemand den berühmten „Hollywood“-Schriftzug in „Hollyweed“ umgewandelt - eine Anspielung auf Marihuana. Die örtliche Polizei habe eine Einheit entsandt, um dem mutmaßlichen Vandalismus nachzugehen.

Mehr zum Thema

Wähler in Kalifornien hatten im November einem Vorschlag zugestimmt, um den Freizeitkonsum von Marihuana in dem US-Staat ab 2018 zu legalisieren.