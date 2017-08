Ku-Klux-Klan-Versammlung in Virginia Auto rast in Menschenmenge

Von red/AFP 12. August 2017 - 21:11 Uhr

Bei Protesten im US-Staat Virginia ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast, mehrere Personen wurden verletzt. Foto: Getty

Nach Ausschreitungen bei einer Versammlung des Ku-Klux-Klans im US-Bundesstaat Virginia ist ein Auto in eine Menschengruppe gerast. Augenzeugen sprechen von mehreren Verletzten.

Charlottesville - Ein Auto ist am Rande einer Kundgebung von Rechtsextremisten in der US-Stadt Charlottesville in eine Gruppen von Gegendemonstranten gerast. Mehrere seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete der Sender CNN am Samstag. Videoaufnahmen und Augenzeugenberichte deuteten demnach auf eine absichtliche Tat hin.

Die städtischen Behörden meldeten auf Twitter, an einer Kreuzung seien drei Fahrzeuge aufeinander geprallt, mehrere Fußgänger seien verletzt worden. Die Bürger wurden dazu aufgerufen, den Unfallort freizuhalten, damit Helfer dorthin gelangen könnten.

Bereits zuvor war es am Rande der Kundgebung verschiedener ultrarechter Gruppen in der Stadt in Virginia zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten gekommen.