US-Wahlkampf Trump greift Clinton an: War auf Drogen

Trump greift Clinton an: War auf Drogen

15. Oktober 2016

Donald Trump lässt nicht locker – und attackiert weiter fleißig Hillary Clinton.Foto: AFP

Nächste Runde im Duell zwischen Donald Trump und Hillary Clinton: Jetzt wirft der republikanische Präsidentschaftskandidat der USA seiner Kontrahentin die Einnahme von Drogen vor.

Portsmouth - Der angeschlagene republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine Angriffe auf Rivalin Hillary Clinton fortgesetzt. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Portsmouth im US-Bundesstaat New Hampshire am Samstag beschuldigte er Clinton, vor dem letzten TV-Duell gegen ihn leistungssteigernde Substanzen eingenommen zu haben, und verlangte einen Drogentest vor der letzten Debatte am Mittwoch. Beweise für seine Vorwürfe lieferte er nicht.

Zuvor hatte Trump auf Twitter erklärt, dass die Präsidentschaftswahl manipuliert sei. Die gegen ihn vorgebrachten Vorwürfe von sexuellen Übergriffen gegen Frauen würden von Clinton und den Medien lanciert, um seinen Sieg zu vereiteln. „Zu 100 Prozent erfundene und erlogene Anschuldigungen, kräftig vorangetrieben von den Medien und der Clinton-Kampagne, könnten die Meinung der amerikanischen Wähler vergiften.“

Trump ist in der Defensive, seit vor einer Woche ein Video aus dem Jahr 2005 aufgetaucht war, in dem er vulgär über Frauen spricht und mit sexuellen Übergriffen prahlt. Teile der republikanischen Partei haben sich seitdem von Trump abgewandt und rechnen bereits mit seiner Niederlage bei der Wahl.