US-Wahlkampf in New York Wahrsager-Automat mit Trump-Puppe aufgetaucht

Von red/dpa 11. Oktober 2016 - 20:08 Uhr

Donald Trump wird im US-Wahlkampf immer wieder parodiert.Foto: AFP

In New York ist im Vorfeld der Wahl zum US-Präsidenten eine Puppe aufgetaucht, die Donald Trump darstellen soll und die wie ein Wahrsager fungiert.

New York - Unbekannte haben im New Yorker Stadtteil Brooklyn einen sprechenden Wahrsager-Automat aufgestellt, in der eine Donald Trump nachempfundene Puppe die Zukunft voraussagt. „Sehen Sie in meine Kristallkugel und sehen Sie die Zukunft Amerikas“, sagt die dem republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten nachempfundene Figur mit leuchtend roten Augen. Die im Anzug mit roter Krawatte gekleidete Puppe ist Videos von Augenzeugen zufolge in einem Holzkasten montiert, der mit den Worten „Der allsehende Trump“ beschriftet ist.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Trumps neues Hotel mit Graffiti besprüht

„Ich sehe eine riesige Investition in ein modernes Eisenbahnsystem von hoher Geschwindigkeit, sehr schnell“, sagt der an einer Straßenecke aufgestellte Trump-Automat. „Und wir werden es nutzen, um elf Millionen illegale Mexikaner zu deportieren. Und übrigens, ich liebe Mexikaner.“ Dann fügt die Puppe hinzu: „Ich liebe es, sie wie Vieh auf Züge zu verladen. Und ich baue die besten Deportations-Züge, glauben Sie mir. Meine Züge sind so viel besser.“ Trump war für seine Äußerung scharf kritisiert worden, er wolle rund elf Millionen Menschen abschieben, die illegal in den USA lebten.

Lesen Sie hier alles über eine nackte Trump-Statue

Wer hinter der Aktion steckt, war am Dienstag zunächst unklar; der Automat war zudem von seinem ursprünglichen Aufstellort schon wieder verschwunden. Ähnliche Wahrsager-Automaten finden sich teils in Spielhallen und Vergnügungsparks. Die darin montierten Puppen sagen gegen einen kleinen Geldbetrag programmierte Sprüche auf.