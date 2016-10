US-Wahl Alec Baldwin parodiert Trump

02. Oktober 2016

Alec Baldwin nimmt Donald Trump auf die Schippe.Foto: Invision

Schauspieler Alec Baldwin schlüpft in einem Video in die Rolle von Donald Trump. Mit blonder Tolle, gespitztem Mund und schnaubenden Zwischenrufen ist Baldwin kaum vom Original zu unterscheiden.

New York - Der US-Schauspieler Alec Baldwin („30 Rock“, „To Rome with Love“) gesellt sich zur Riege der erfolgreichen Imitatoren Donald Trumps. Mit der Komikerin Kate McKinnon als Hillary Clinton lieferte sich der 58-Jährige in der NBC-Sendung „Saturday Night Live“ am Wochenende eine Comedy-Version des ersten TV-Duells der Präsidentschaftskandidaten.

Mit blonder Tolle, gespitztem Mund und schnaubenden Zwischenrufen war Baldwin kaum vom Original zu unterscheiden. Auch die zur Stammbesetzung der Show gehörende McKinnon lieferte eine überzeugende Clinton, die mit großen Augen die Einlassungen ihres Debatten-Gegners verfolgte und sich über dessen verbale Eigentore freute.

Trumps Optik, aggressive Rhetorik und zuweilen exzentrische Aussprache haben schon mehreren Stars eine perfekte Bühnenvorlage geboten. So schlüpfte schon mehrfach TV-Moderator Jimmy Fallon in die Trump-Rolle - unter anderem in einem Interview mit demselben. Auch Oscar-Preisträgerin Meryl Streep lieferte in einer Aufführung eine Parodie des Republikaners.