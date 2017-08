US-Staat New Mexico Schießerei in Bücherei fordert zwei Tote

Bei einer Schießerei in New Mexico sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: The Eastern New Mexico News/AP

In einer Bücherei in New Mexico ist es zu einer Schießerei gekommen, bei der zwei Menschen getötet und vier verletzt wurden.

Clovis - Bei einer Schießerei in einer öffentlichen Bibliothek im US-Staat New Mexico sind zwei Menschen ums Leben gekommen und vier weitere verletzt worden. Der Schütze habe sich ergeben und sei festgenommen worden, teilten Behörden am Montag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Clovis im Osten des Staates mit. Nähere Angaben zu den Opfern gab es zunächst nicht.

Hätte die Polizei nicht so schnell reagiert, hätte es noch mehr Opfer geben können, sagte der Bürgermeister der Stadt, David Lansford. Der Vorfall sei tragisch und sinnlos. Er sei ein großer Schock für die kleine Gemeinde. In der Stadt leben etwa 40 000 Menschen.