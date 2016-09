US-Talkshow mit Jimmy Fallon Trump lässt sich im Fernsehen die Frisur verwüsten

Kostenloses Wlan Ärger wegen lauter Musik und Pornos

Von red/dpa 15. September 2016 - 20:29 Uhr

1 Bilder Video

Der Versuch, in New York freies Internet in den Straßen zu installieren, hat ungeahnte Probleme ausgelöst. Die Nutzer surfen eifrig – suchen aber nach nicht angemessenen Inhalten.