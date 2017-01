US-Serie Alternatives Ende von „Friends“ aufgetaucht

Von mrz 12. Januar 2017 - 17:20 Uhr

Die sechs Freunde aus der US-Sitcom „Friends“.Foto: AP

Die US-Sitcom „Friends“ begeistert noch heute Millionen von Fans. Auf Youtube ist jetzt eine neue Episode aufgetaucht mit dem Namen „The One Where Chandler Dies“.

Stuttgart/Los Angeles - Von 1994 bis 2004 begeisterten Monica, Chandler, Rachel, Joey, Phoebe und Ross in der US-amerikanischen Sitcom „Friends“ Millionen von Fans, ließen das Publikum mitzittern, mitlachen und mitweinen. Nach zehn Staffeln war 2004 aber endgültig Schluss. Alle Gerüchte über ein mögliches Comeback oder eine Verfilmung der TV-Serie liefen bislang ins Leere.

Ein Fan hatte jetzt offenbar genug von all der Warterei und hat sich selbst daran gemacht, eine weitere Folge von „Friends“ zu veröffentlichen. In dem teils etwas kuriosen und hektischen Zusammenschnitt mit dem Namen „The One Where Chandler Dies“ geht es beosnders traurig zu. Denn wie der Titel schon verrät, steht es um den immer lustigen Chandler alles andere als gut.

Doch wie gehen die anderen „Friends“ damit um? Und gibt es doch noch ein Happy End?

Wir wollen nicht zu viel verraten. Etwa 1,5 Millionen Fans haben sich die fiktive Episode bereits angesehen. Hier gibt es das 16-minütige Stück auf Youtube zu sehen: