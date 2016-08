Wahlkampf in den USA Ice Cube stutzt Donald Trump zurecht

Von Matthias Kapaun 30. August 2016 - 18:08 Uhr

Ice Cube (links) hat ziemlich deutlich klargestellt, dass er den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump nicht unterstützen wird.Foto: AP/Collage

Stimmenfang in den USA: Rapper Ice Cube reagiert mehr als gereizt darauf, als Trump-Supporter ihn mit teils unlauteren Mitteln vor den Karren des umstrittenen Präsidentschaftskandidaten spannen wollen.

Stuttgart - Der Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump geht so langsam auf die Zielgerade - und damit auch der Stimmenfang bei den US-Wählern. Die Unterstützer des republikanischen Präsidentschaftskandidaten scheinen es momentan auf die afroamerikanische Wählerschaft abgesehen zu haben.

Dass ein solcher Stimmenfang zuweilen seltsame Blüten treiben kann - vor allem wenn sich die Stimmenfänger dabei unlauterer Mittel bedienen - zeigt folgende Reaktion von O'Shea Jackson, besser bekannt als Ice Cube, seines Zeichens Rap-Legende und Schauspieler:

I will never endorse a mothafucka like Donald Trump! EVER!!!— Ice Cube (@icecube) 27. August 2016

Was war passiert? Trump-Supporter hatten versucht, den Rapper als Untersützer des Milliardärs darzustellen, und zwar mittels folgendem Tweet, der über den Account "Trump News Global" abgesetzt wurde.

Dieser Tweet zeigt ein Video aus dem April 2016, in dem sich der ehemalige N.W.A.-Rapper zu Hillary Clinton und Donald Trump äußert. Ice Cube übt darin Kritik an der Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Stein des Anstoßes ist ein Zitat Clintons aus dem Jahr 1996, in dem sie von Gangs in US-amerikanischen Großstädten als "Superpredators" spricht, zu deutsch "Super-Raubtiere" oder "Super-Jäger".

Gleichzeitig spricht der Rapper darüber, dass die Amerikaner Donald Trump mögen, weil er reich und mächtig sei und den amerikanischen Traum repräsentiere. “He looks like a boss to everybody and Americans love to have a boss, so that’s his appeal to me", sagt O'Shea Jackson weiter. Doch zu keiner Zeit spricht sich der 47-Jährige in diesem Interview für einen der beiden Präsidentschaftskandidaten aus.

Und so ließ Ice Cubes Reaktion auf das Posting des Interviews nicht lange auf sich warten. "Ich werde niemals einen Scheißkerl wie Donald Trump unterstützen! Niemals!", twitterte der Rapper keine vier Stunden danach.

Ice Cube reagiert auf gephotoshoptes Bild

Doch es kommt noch dicker: Trump-Supporter sollen gar ein Foto von Ice Cube gephotoshopt haben. Hier das Original:

Und hier der Fake:

Stealing endorsements is not how you become the president of the United States, homie. Leave my name out ya mouth... pic.twitter.com/31hEnMKbbz— Ice Cube (@icecube) 28. August 2016

Ice Cube spricht in obigem Tweet Donald Trump direkt an. "Du wirst nicht Präsident der Vereinigten Staaten, indem du dir Unterstützung erschwindelst, Homie. Lass meinen Namen aus dem Spiel..." So wie es aussieht, werden die beiden wohl nicht mehr die dicksten Freunde.

Trump sorgt mit Wade-Tweet für Shitstorm

Und auch im Fall der Cousine von NBA-Star Dwyane Wade, die am vergangenen Wochenende in Chicago erschossen wurde, hat Donald Trump mit seiner Reaktion einen Shitstorm geerntet. Zum einen, weil Trump den Tod der vierfachen Mutter für seine Wahlkampagne instrumentalisierte:

Dwyane Wade's cousin was just shot and killed walking her baby in Chicago. Just what I have been saying. African-Americans will VOTE TRUMP!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. August 2016

Zum anderen, weil der Präsidentschaftskandidat in einem ersten, bereits gelöschten Tweet den Vornamen des NBA-Stars falsch geschrieben hatte, wie das Magazin Time berichtet (Dwayne anstatt Dwyane).

Twitter-User reagierten empört:

donald trump: it's DWYANE WADE and her name was Nykea Aldridge. #SayHerName— katie zhu (@ktzhu) 27. August 2016

Some ppl wake up from strange dreams. Others wake w/hunger for McDonalds breakfast sandwiches. Trump wakes w/sick Dwyane Wade tweets in mind— Jeff B/DDHQ (@EsotericCD) 27. August 2016

The fact that Trump's first instinct was to turn D-Wade's tragedy into further proof of black peoples' need for him as a savior is telling.— Joy Reid (@JoyAnnReid) 27. August 2016

Donald Trump hit the lowest of the low on Friday, when used Dwyane Wade's cousin's death as a campaign ploy.— Tea n Whiskey (@Lips4daze) 29. August 2016

Donald Trump Shamelessly Drags Dwyane Wade Into His Pitch To Black Voters: Wade, who's been outspoken about v... https://t.co/b9AGsSrQDD— @sweetestgirl (@sweetestgirl047) 29. August 2016