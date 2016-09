US Open Rekordsieg für Williams

04. September 2016

Serena Williams hat bei den US Open Tennis-Geschichte geschrieben.Foto: AP

Die Favoriten bei den US Open sind weiter, haben aber teilweise mehr Mühe als erwartet. Stan Wawrinka muss einen Matchball abwehren, Andy Murray den ersten Satzverlust hinnehmen. Die Williams-Schwestern dagegen treten dominant auf.

New York - Mit ihrem 307. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier hat Serena Williams erneut Tennis-Geschichte geschrieben. Die Weltranglisten-Erste aus den USA zog am Samstag (Ortszeit) bei den US Open in das Achtelfinale ein und feierte gegen die Schwedin Johanna Larsson ihren 307. Erfolg bei einem der vier wichtigsten Turniere.

Damit löste sie die legendäre Martina Navratilova (306) als alleinige Rekordhalterin in dieser Kategorie ab. Nur Roger Federer hat in der Historie des Profi-Tennis genau so viele Major-Siege erreicht.

„Es ist ein schönes Gefühl“, sagte Williams nach ihrem 6:2, 6:1-Erfolg gegen Larsson. „Natürlich möchte ich diese Zahl noch hochschrauben und schauen, was noch passieren kann.“ Die 22-malige Grand-Slam-Siegerin und sechsmalige Turniergewinnerin trifft in New York jetzt auf Jaroslawa Schwedowa aus Kasachstan.

Von den Schulterproblemen ist nichts mehr zu sehen

Von den Schulterproblemen, die Williams zuletzt plagten und zu einer Zwangspause zwangen, war nichts zu sehen. „Es ist okay“, sagte die 34 Jahre alte Amerikanerin. Mindestens das Halbfinale muss Williams erreichen, um nicht Platz eins der Weltrangliste zu verlieren. Dort wäre auch ein Duell mit ihrer älteren Schwester Venus möglich. Die mit 36 Jahren älteste Spielerin im Feld bezwang die deutsche Nummer zwei Laura Siegemund. Bei ihrer 18. US-Open-Teilnahme trifft Venus Williams im Achtelfinale auf die Tschechin Karolina Pliskova.

Auch die Titel-Mitfavoritinnen Agnieszka Radwanska und Simona Halep zogen am Samstag in die Runde der besten 16 ein. Das Achtelfinale von Angelique Kerber gegen die Tschechin Petra Kvitova war als erstes Match der Night Session für Sonntag (1.00 Uhr MESZ in der Nacht zu Montag) angesetzt. Sollten Kerber und Serena Williams das Endspiel erreichen, wäre die Siegerin auch die (alte oder neue) Nummer eins.

Bemerkenswerte Leistung von Karlovic

In der Herren-Konkurrenz zog der Weltranglisten-Dritte Stan Wawrinka nach der Abwehr eines Matchballs doch noch in das Achtelfinale ein. Der Australian-Open-Sieger von 2014 und French-Open-Champion von 2015 rang den Briten Daniel Evans in fünf Sätzen und 4:03 Stunden mit 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:2 nieder. Evans hatte in der zweiten Runde den Hamburger Alexander Zverev bezwungen. Gegen Wawrinka vergab er im Tiebreak des vierten Satzes beim Stand von 6:5 einen Matchball.

Der 31 Jahre alte Schweizer Wawrinka bekommt es jetzt mit Ilja Martschenko aus der Ukraine zu tun, der von der Aufgabe des Australiers Nick Kyrgios profitierte. Olympiasieger Andy Murray kam gegen den Italiener Paolo Lorenzi zu einem 7:6 (7:4), 5:7, 6:2, 6:3.

Eine bemerkenswerte Leistung zeigte der Kroate Ivo Karlovic. Durch seinen 6:4, 7:6 (7:3), 6:3-Erfolg gegen den Amerikaner Jared Donaldson erreichte der 37-Jährige als ältester Spieler seit dem damals 39 Jahre alten Jimmy Connors 1991 das Achtelfinale der US Open.