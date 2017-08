US Open in New York Sean Connery und Victoria Beckham fiebern beim Tennis mit

Von jac 31. August 2017 - 12:32 Uhr

Nicht nur bekannte Gesichter aus dem Sport waren bei der Eröffnung der US Open im National Tennis Center. Auch Sängerin Victoria Beckham und Schauspieler Sean Connery wollen mit den Sportlern mitfiebern.





New York - Die Eröffnung der US Open zog viele Prominente in das USTA Billie Jean King National Tennis Center. Nicht nur auf der Bühne zeigten sich Stars wie Shania Twain oder Jon Batiste, auch im Publikum verfolgten bekannte Gesichter die Begegnungen der Sportler. Das Match zwischen Maria Scharapowa und Simona Halep schaute sich unter anderem der Schauspieler Alec Baldwin an. Scharapowa gewann nach einer 15 Monate langen Dopingsperre das Spiel gegen die Weltranglisten-Zweite.

Pharrell Williams im National Tennis Center

Beim Spiel des deutschen Tennisprofis Alexander Zverev gegen Darian King saß der Sänger und Songwriter Pharrel Williams im Publikum. Zverev musste sich den Sieg über den Grand-Slam-Debütanten King erkämpfen. Bruder Mischa Zverev hat die Auftakt-Hürde am Montag nur knapp gemeistert.

