US Open Angelique Kerber steht im Halbfinale

Von red/dpa 06. September 2016 - 19:46 Uhr

ie 28 Jahre alte Tennisspielerin Angelique Kerber aus Kiel setzte sich am Dienstag gegen die Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien mit 7:5, 6:0 durch.Foto: AFP

Angelique Kerber hat bei den US Open ihr drittes Grand-Slam-Halbfinale in diesem Jahr erreicht. Gegen wen sie im Kampf um den Einzug ins Endspiel der US Open antreten muss, ist noch offen.

New York - Die 28 Jahre alte Tennisspielerin Angelique Kerber aus Kiel setzte sich am Dienstag gegen die Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien mit 7:5, 6:0 durch. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel der US Open trifft die Weltranglisten-Zweite am Donnerstag auf die Dänin Caroline Wozniacki oder Anastasija Sevastova aus Lettland.

Nach ihrem Sieg bei den Australian Open und dem verlorenen Wimbledon-Finale kann Kerber in New York ihren zweiten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier feiern. Damit würde sie auch sicher Serena Williams als Weltranglisten-Erste ablösen.