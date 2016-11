US-Nationalmannschaft Trainer Jürgen Klinsmann wird entlassen

Von red/sid 21. November 2016 - 21:27 Uhr

Jürgen Klinsmann war seit 2011 im Amt und hatte die USA unter anderem ins Achtelfinale der WM 2014 geführt.Foto: dpa

Nach herben Rückschlägen des US-Teams zieht der Verband die Konsequenzen: Jürgen Klinsmann ist nicht länger Chefcoach der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft.

Los Angeles - Jürgen Klinsmann ist nicht länger Chefcoach der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft. Der US-Verband gab am Montag die Trennung vom 52 Jahren alten früheren Bundestrainer bekannt und reagierte damit auf die Ergebniskrise der vergangenen Wochen. Die USA hatten in der Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland zuletzt durch Niederlagen gegen den Erzrivalen Mexiko (1:2) sowie in Costa Rica (0:4) einen schweren Rückschlag erlitten.

Klinsmann war seit 2011 im Amt und hatte die US-Boys unter anderem ins Achtelfinale der WM 2014 geführt. 2013 hatte Klinsmann mit den USA vor heimischen Publikum den Gold Cup gewonnen, im Vorjahr scheiterte das Team bei der Kontinentalmeisterschaft jedoch im Halbfinale an Jamaika. Bei der Copa America im Sommer waren die USA erst im Halbfinale an Vize-Weltmeister Argentinien ausgeschieden.