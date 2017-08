US-Comedy-Legende Jerry Lewis ist tot

Von red/AFP 20. August 2017 - 20:30 Uhr

Jerry Lewis, ein begnadeter US-Comedian, Schauspieler, Sänger und Regisseur ist im Alter von 91 Jahren gestorben.





5 Bilder ansehen

Los Angeles - Der legendäre US-Komiker und Entertainer Jerry Lewis ist tot: Lewis sei am Sonntagmorgen (Ortszeit) mit 91 Jahren in seinem Haus Las Vegas gestorben, teilte sein Agent mit. Seit den 1950-er Jahren hatte der grimassierfreudige Darsteller in zahlreichen Filmkomödien mitgespielt und war so zu einem der bekanntesten Komiker der USA geworden. In mehr als 60 Filmen stand Lewis vor der Kamera, auch als Produzent und Regisseur wirkte er. Geboren wurde Lewis am 16. März 1926 in Newark bei New York unter dem Namen Joseph Levitch als Sohn einer russischstämmigen jüdischen Familie. Seine Karriere kam nach 1946 ins Rollen, als er sich mit dem Sänger Dean Martin zusammentat. Als Duo traten sie zehn Jahre lang in Filmen und Shows auf, ehe Lewis eine Solo-Karriere einschlug. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen Werke wie „Der verrückte Professor“ von 1963 und „Wo, bitte, geht’s zur Front?“ von 1970.

Mehr zum Thema