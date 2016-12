US-amerikanischer Film- und Fernsehpreis Die Nominierungen für die Golden Globe Awards

Von red/dpa 12. Dezember 2016 - 17:12 Uhr

Die Golden Globe-Awards sind nach den Oscars die wichtigsten Film- und Fernsehpreise. Am Montag wurde bekannt gegeben, wer dieses Jahr nominiert wird. Hier lesen Sie, wer zu den Glücklichen gehört.





13 Bilder ansehen

Los Angeles - Das Familiendrama „Manchester by the Sea“ und der Independent-Film „Moonlight“ gehen ins Rennen um den Golden Globe für das beste Drama. In der Komödien-Sparte haben unter anderem die nostalgische Musical-Romanze „La La Land“ und die biografische Komödie „Florence Foster Jenkins“ mit Meryl Streep als untalentierte Opernsängerin Gewinnchancen.

Mehr zum Thema

Die Tragikomödie „Toni Erdmann“ der deutschen Regisseurin Maren Ade ist für einen Golden Globe als bester fremdsprachiger Film nominiert worden. Ebenfalls im Rennen in dieser Kategorie für den bekannten Film- und Fernsehpreis sind „Divines“, „Elle“, „Neruda“ und „The Salesman“, wie am Montag in Beverly Hills bekanntgegeben wurde.

Die Nominierungen für die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden am Montag in Los Angeles bekanntgegeben. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 8. Januar in Beverly Hills verliehen.

Alle Nominierungen finden Sie hier.